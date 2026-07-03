Работодатели 'за', врачи против: в Германии меняют правила больничных

Власти таким образом хотят повысить производительность.

Согласно предложениям канцлера Германии Фридриха Мерца, немецким работникам придётся лично являться к врачу, чтобы получить больничный, в первый же день болезни. Новые строгие правила, направленные на повышение производительности в стагнирующей экономике Германии, заменяют систему, при которой сотрудники могли получить больничный по телефону и не были обязаны делать это вплоть до третьего дня отсутствия на работе.

"Количество больничных дней слишком велико", – заявил журналистам канцлер Германии Мерц. Поэтому они создают набор инструментов, который позволит всем участникам – как работникам, так и компаниям – это исправить, пишет The Telegraph.

"Мы понимаем, что это непростое решение. Но мы больше не можем позволить себе конкурентный проигрыш из-за длительных отсутствий на работе", - подчеркнул Мерц. Этот шаг будет приветствоваться работодателями, но он уже вызвал гнев мощных немецких профсоюзов. Франк Вернеке, глава профсоюза сферы услуг Verdi, обвинил Мерца в создании "культуры недоверия к работникам".

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Врачи также выступили против изменения, предупредив, что оно завалит немецких терапевтов ненужными приёмами. "Наши практики окажутся переполнены пациентами, которые не нуждаются в очном приёме и которым лучше было бы лежать в постели", – заявила Немецкая ассоциация семейных врачей, назвавшая эту меру "абсолютной катастрофой".

Больничные в Германии и сравнение с Британией

Немцы в среднем берут около трёх недель, или 15 рабочих дней, больничного в год. Это меньше, чем во Франции и большинстве Скандинавских стран, но больше, чем в Швеции, Нидерландах, Дании, Польше и Италии.

В Британии в прошлом году из-за болезней или травм было потеряно 149 миллионов рабочих дней. Это составило 2% всех рабочих часов, или в среднем более четырёх дней на работника.

Британцам не нужно предоставлять больничный от врача, пока они не отсутствуют на работе семь дней.

Основа для роста

Наступление Мерца на больничные стало частью пакета реформ, направленных на повышение производительности и укрепление государственных финансов Германии, согласованного между его правоцентристским Христианско-демократическим союзом и партнером по коалиции – левой Социал-демократической партией.

Среди прочих мер – масштабное сокращение бюрократии и постепенное повышение возраста, в котором немцы смогут выходить на пенсию и получать пенсионные выплаты. В ближайшие десятилетия он может вырасти с 67 до 70 лет.

Мерц также предлагает снижение налогов для лиц с низкими и средними доходами, которое будет профинансировано за счёт повышения ставок для доходов, превышающих 250 000 евро (около 11,4 миллиона гривен).

"Возможно, это заняло больше времени, чем многие надеялись, но долгожданное лето реформ в Германии наконец наступило", – сказал Карстен Бжески, экономист нидерландского банка ING.

"Это не тот пакет, который в одночасье превратит стагнирующую экономику в бурно растущую. Но это пакет, который может создать предпосылки, основу для будущего роста".

Ранее УНИАН сообщал, почему в Германии иногда выгоднее не работать.

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