Война с Ираном выходит из-под контроля Трампа, – Reuters

Цены на энергоносители растут, а союзники США отказываются участвовать в конфликте.

Президент США Дональд Трамп завершает третью неделю войны с Ираном, столкнувшись с кризисом, который быстро вышел из-под контроля. Мировые цены на энергоносители растут, Соединенные Штаты оказались в относительной изоляции от союзников, а все больше войск готовятся к развертыванию, несмотря на обещание Трампа, что конфликт будет "короткой экскурсией", пишет Reuters.

"Трусы НАТО" и оборонная риторика

Заняв оборонительную позицию, Трамп обвинил другие страны НАТО в нежелании обеспечить безопасность Ормузского пролива, заявив, что кампания "развертывается по плану". Однако его утверждение о "выигранной военной битве" противоречит реальности: Иран перекрыл поставки нефти и газа в Персидском заливе и нанес ракетные удары по региону.

"Трамп построил себе ящик под названием "иранская война", и он не может понять, как из него выбраться", – отметил Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик на Ближнем Востоке.

Видео дня

В ответ чиновник Белого дома в комментарии агентству настаивает на успехах. "Это был бесспорный военный успех", – заявил он, подчеркнув ликвидацию многих высших иранских лидеров и частичное уничтожение военно-морского флота и арсенала баллистических ракет Ирана.

Отсутствие поддержки союзников

Трамп столкнулся с сопротивлением союзников и членов НАТО, которые отказались направлять военно-морские силы для охраны Ормузского пролива. По словам одного анонимного чиновника Белого дома, некоторые помощники посоветовали президенту быстро найти "плацдарм для отступления" и ограничить масштабы операции, однако оставалось неясным, повлияет ли это на его решение.

Аналитики отмечают, что нежелание союзников отражает не только их отказ участвовать в войне, по поводу которой их не консультировали, но и негативную реакцию на ослабление традиционных альянсов США после возвращения Трампа на пост 14 месяцев назад.

Разногласия с Израилем и эскалация

Трамп настаивал, что не знал об израильской атаке на газовое месторождение Южный Парс, тогда как израильские чиновники утверждают, что удар был скоординирован с США.

Аналитики говорят, что Трамп сейчас оказался на распутье: либо усилить наступление США, рискуя долгосрочными военными обязательствами, либо объявить победу и попытаться "уйти", что может оттолкнуть союзников в Персидском заливе.

Американские войска уже развертывают тысячи дополнительных морских пехотинцев и моряков на Ближнем Востоке, хотя решение о вторжении в Иран еще не принято.

Эксперты отмечают, что некогда железный контроль Трампа над его движением MAGA ослабевает, а экономические последствия конфликта ощущает американская общественность.

"По мере ухудшения экономической ситуации люди начнут говорить: "Почему я снова плачу высокие цены за бензин? Почему Ормузский пролив определяет, могу ли я взять отпуск?" – сказал республиканский стратег Дэйв Уилсон.

Ошибки планирования

С начала войны в администрации осознали, что конфликт и его последствия следовало лучше спланировать. Основная ошибка Трампа, по мнению аналитиков, заключалась в недооценке реакции Ирана. Тегеран ответил остатками ракет и флотом вооруженных беспилотников, нанес удары по соседним странам и в основном перекрыл Ормузский пролив, через который поставляется пятая часть мировой нефти.

"Они не смогли предусмотреть непредвиденные обстоятельства, при которых конфликт может пойти не по плану", – подчеркнул бывший посол США Джон Басс.

По мере эскалации конфликта Трамп все больше разочаровывается из-за потери контроля над медийным циклом.

"Ему трудно управлять новостным циклом, как он привык, потому что он до сих пор не может объяснить, почему он втянул страну в войну и что будет дальше", – отметил Бретт Бруэн, бывший советник по внешней политике.

Война в Иране – главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп объявил, что США рассматривают возможность "сворачивания масштабных военных усилий" против Ирана.

Риторика президента США Дональда Трампа в отношении войны с Ираном стала значительно жестче, но в то же время – противоречивой. Не стоит верить сигналам о том, что США готовы "свернуть военные усилия", пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.

"Не стоит ничего воспринимать как данность", – пишет журналист.

