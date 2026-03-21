Трамп заговорил о завершении войны с Ираном, но есть нюанс, – Sky News

Противоречивые заявления президента США о "победе" и возможном завершении войны вызывают сомнения, в то время как риски новой эскалации остаются высокими.

Риторика президента США Дональда Трампа в отношении войны с Ираном стала значительно жестче, но в то же время – противоречивой. Не стоит верить сигналам о том, что США готовы "свернуть военные усилия", пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.

"Мы победили"

Сначала Трамп выступил в Белом доме с заявлениями о полном военном превосходстве: "Я думаю, мы победили. Мы уничтожили их флот, их воздушные силы. Мы уничтожили их противовоздушную оборону. Мы уничтожили все".

В то же время он подчеркнул, что не видит смысла в перемирии:

"Я не хочу заключать перемирие… вы не заключаете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону".

Резкий разворот: курс на сворачивание войны

Однако уже через час, находясь на борту Air Force One, Трамп заявил о возможном завершении конфликта:

"Мы очень близки к достижению наших целей… рассматриваем возможность сворачивания наших крупных военных усилий".

Стоун отмечает, что это выглядит как "отход от иранской экскурсии" – так сам Трамп называл кампанию.

Президент перечислил свои ключевые "достижения" в Иране:

полная деградация иранского ракетного потенциала;

уничтожение оборонно-промышленной базы;

ликвидация ВМС и ВВС;

предотвращение появления ядерного оружия;

защита союзников США в регионе, среди них – Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт.

Ядерная угроза никуда не исчезла

Впрочем, в своем анализе Стоун подчеркивает: несмотря на удары, проблема не решена полностью. Ядерный материал "почти наверняка" до сих пор остается в Иране.

Кроме того, иранский режим не исчез и может прибегнуть к мести – в частности, посредством асимметрических атак и "спящих" сетей.

"Это не наша проблема"

Особое внимание журналист обращает на заявление Трампа относительно Ормузского пролива. Стоун интерпретирует его так: "Извините, друзья, это не проблема Америки. Мы разрушили энергетический рынок – вам его и восстанавливать".

Несмотря на громкие заявления о победе и возможном завершении войны, ситуация остается нестабильной. По словам Стоуна, Трамп часто меняет позицию и может действовать непредсказуемо.

На этом фоне в регион уже перебрасывают тысячи американских военных.

"Не стоит ничего воспринимать как данность", – подытожил журналист.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп объявил, что США рассматривают возможность "сворачивания масштабных военных усилий" против Ирана.

"Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана", – написал он в Truth Social.

По данным СМИ, администрация Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив.

