'Нестабильный союзник': дипломат раскритиковал позицию Китая относительно Ирана и Венесуэлы

По словам Бернса, война в Иране оказала "решающее влияние" на отношения между США и Китаем.

Американский дипломат Николас Бернс считает, что Китай подорвал свои претензии на роль ведущего мирового игрока, не оказав Ирану эффективной дипломатической поддержки и сохраняя молчание во время вмешательства США в дела Венесуэлы. Об этом он сказал в интервью программе "Wall Street Week with David Westin", передает Bloomberg.

"Я считаю, что они выглядят как нестабильный союзник как для иранцев, так и для венесуэльцев", - отметил Бернс.

По его словам, война в Иране оказала "решающее влияние" на отношения между США и Китаем, заставив президента Дональда Трампа отложить запланированный саммит с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы сосредоточиться на урегулировании конфликта.

Дипломат добавил, что хотя действия Трампа в отношении войны и рейд 3 января, во время которого был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро, вызвали критику как со стороны союзников, так и врагов, Китай "не воспользовался ни одной слабостью".

Бернс сказал, что интересы Китая в Иране были очевидны - ежедневный импорт нефти в объеме 1,3 млн баррелей по сниженным ценам и значительные экономические интересы во всем регионе Персидского залива. Китай также полагался на Венесуэлу как на важный источник более дешевой нефти.

Также он сравнил нынешнюю пассивность международного сообщества с церемонией, которая состоялась в Пекине два года назад. Во время нее особое внимание уделили рукопожатию министров иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана, что стало сильным символом разрядки напряженности между враждующими региональными государствами в столице одной из мировых сверхдержав.

"Тогда китайцы начали присылать мне сообщения и, так сказать, бросать мне в лицо: "Мы теперь великая сила на Ближнем Востоке". Что ж, они не участвовали в переговорах в течение последних трех-четырех недель", - подчеркнул дипломат.

Ранее бывший эксперт Белого дома по вопросам Ирана Нейт Суонсон заявил, что война в Иране приближается к дальнейшей эскалации. Он считает, что ни одна из сторон, похоже, не готова искать пути отступления на данном этапе.

"Я думаю, что обе стороны, вероятно, иррационально уверены в своих силах, и это немного беспокоит. Поэтому я думаю, что война, вероятно, продлится дольше, чем кто-либо ожидал", - подчеркнул Суонсон.

Также Reuters сообщал, что Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии, в результате чего были ранены 12 военных США. Как написало издание, в общей сложности более 300 американских солдат получили ранения с момента начала войны против Ирана 28 февраля.

"Ранее в пятницу американские военные сообщили, что 273 из них уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. В ходе конфликта погибли 13 американских военнослужащих", - добавили журналисты.

