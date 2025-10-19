Ежегодно в Германии около 700 000 украинцев суммарно получают примерно 6,3 миллиарда евро в виде гражданских пособий.

Две трети жителей Германии не поддерживают выплату гражданских пособий Bürgergeld украинским беженцами. Также большой процент немецких граждан выступает за возвращение мужчин призывного возраста обратно в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения (INSA) по заказу Bild.

Отмечается, что на вопрос, должны ли все украинские беженцы в Германии получать гражданское пособие, только 17% респондентов ответили положительно. Еще 66% опрошенных выступили против этого.

Кроме того, 62% немцев заявили, что мужчины призывного возраста из Украины должны вернуться обратно. Только 18% респондентов ответили, что они не должны возвращаться, а 8% сказали, что им все равно.

В издании поделились, что ежегодно в Германии около 700 000 украинцев суммарно получают примерно 6,3 миллиарда евро в виде гражданских пособий. Более того, только каждый третий украинец, проживающий в Германии, имеет работу.

Также в издании напомнили, что, согласно проекту бюджета Германии на 2026 год, планируется сэкономить 1,5 миллиарда евро на существующем гражданском пособии. Деньги планируют сэкономить благодаря тому, что новым беженцам из Украины больше не будут выплачивать гражданские пособия, а вместо этого будут выплачивать меньшие выплаты для просителей убежища.

В Германии среди украинских беженцев обнаружили сотни граждан Венгрии

Ранее издание Welt писало, что в Германии выявили сотни граждан Венгрии, которые зарегистрировались в стране как беженцы из Украины. Правительство уже расследует ситуацию.

Отмечается, что еще зимой 2022-2023 годов миграционные службы федеральной земли Баден-Вюртемберг заметили, что среди беженцев из Украины были люди, которые не общались на украинском языке. В правительственном циркуляре Министерства внутренних дел Баден-Вюртемберга говорилось о том, что эти люди часто используют для общения почти исключительно венгерский язык или нуждаются в венгерском переводчике.

