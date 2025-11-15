Навроцкий подчеркнул, что "к украинцам следует относиться как к любому другому национальному меньшинству".

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении поддержки для украинских беженцев, однако подчеркнул, что сделал это в последний раз.

"Я подписал законопроект, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, что подписал этот законопроект о помощи украинцам в последний раз", - цитирует его заявление издание kresy.pl.

Президент пояснил, что первоначальная версия законопроекта содержала положение о предоставлении помощи по программе "800+" украинцам, которые не работают в Польше, что он считал неприемлемым. "Это было несправедливым решением в отношении поляков", - отметил Навроцкий, объясняя свое предыдущее решение отказаться подписывать документ.

Видео дня

Он также отметил необходимость упорядочения системы поддержки, отметив, что "к украинцам следует относиться как к любому другому национальному меньшинству".

Навроцкий подчеркнул, что поддержка граждан Украины должна быть справедливой для польского общества.

"Я признаю, что к украинскому меньшинству в Польше, которое уже переживает третий год после начала войны, следует относиться с должной ответственностью, конечно, но так же, как и ко всем другим национальным меньшинствам в Польше", - добавил он.

Помощь украинцам в Польше

26 сентября президент подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины. Новые правила предусматривают, что помощь в рамках социальной программы "Семья+" (800+) будет связана с профессиональной деятельностью родителей и обучением детей в польской школе. Чтобы иметь право на получение помощи, иностранец должен зарабатывать не менее 50% минимальной заработной платы, которая в 2025 году составляет 2333 злотых.

Изменения также включают ограничения доступа к определенным медицинским услугам для взрослых граждан Украины, таких как программы здравоохранения, медицинская реабилитация, стоматологическое лечение и программы по вопросам лекарств. В то же время сохраняется свободный доступ к большинству медицинских услуг. Закон также продлевает срок легального пребывания беженцев из Украины до 4 марта 2026 года.

Кароль Навроцкий и Украина

Ранее польский Сейм отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого, в котором предлагалось ввести уголовную ответственность за "пропаганду бандеризма".

Он также заявлял, что уважает героизм украинцев, которые защищают свою страну и всю Европу от российского нашествия, но отказываться от исторических претензий к украинцам не планирует.

Вас также могут заинтересовать новости: