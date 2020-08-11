Евросоюз может пересмотреть решение об отмене санкций в отношении Беларуси – МИД Германии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал власти Беларуси освободить задержанных участников акций протеста и журналистов.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз может пересмотреть решение об отмене санкций в отношении Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Маас сказал на совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве.

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«Напомню, что ЕС отменил санкции против Беларуси, потому что та предприняла шаги в правильном направлении, например, по освобождению политзаключенных. Однако, мы очень серьезно должны обсудить в ЕС, можем ли мы перед лицом недавних событий, событий последних дней, оставить его в силе или это решение должно быть каким-то образом вскоре пересмотрено», - сказал Маас.

Он призвал власти Беларуси освободить задержанных участников массовых акций протеста.

«Мы призываем, чтобы те, кто мирно и, пользуясь своими демократическими правами, вышли на улицы, чтобы они были немедленно освобождены, поскольку демонстрантов арестовывали тоже. Это касается точно так же и журналистов, которые выполняют свою работу, и которым не давали этого делать. Они тоже должны быть немедленно освобождены», - сказал Маас.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Другие кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечня (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тыс. участников акций протеста в ночь с 9 по 10 августа, в ночь на 11 августа - более 2 тыс.

Санкции ЕС в отношении Беларуси

Санкции ЕС в отношении Беларуси были введены в 2004 году в качестве ответа на исчезновение критиков власти в Минске. В 2011 году приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия, сообщает Deutsche Welle.

В феврале 2016 года Евросоюз снял санкции со 170 чиновников Белоруссии, в том числе с Лукашенко, и трех белорусских компаний. По неофициальной информации, ослабление санкций могло быть связано с активной поддержкой Лукашенко усилий ЕС по преодолению украинского кризиса и организацией в Минске переговоров.

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