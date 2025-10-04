По его мнению, Европа должна не только начать обсуждать способы противодействия российским атакам, а действовать уже сегодня.

Российские дроны, которые фиксируются в Европе, уже можно считать не частью гибридной войны, а началом классического конвенционного противостояния. Такое мнение высказал экс-глава МИД, дипломат Павел Климкин.

"Я бы сейчас уже не использовал к российским дронам, которые появляются в Европе, термин "не конвенционные". Это, как по мне, конвенционные классические меры. Когда мне рассказывают о гибридной войне, то я понимаю, что перерезать кабели, наносить кибератаки, все это является гибридной войной. Какая же гибридная война с дронами?" - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, это как раз и является началом классической войны.

"Да, она не имеет большого масштаба, впрочем, это классическая война. Несколько дней назад министр обороны Германии Писториус об этом так и сказал. Он сказал, что они не являются стороной войны, но говорить, что война, даже гибридная, не началась, как-то не соответствует действительности", - пояснил диломат.

По его мнению, Европа должна не только начать обсуждать способы противодействия российским атакам, а действовать уже сегодня.

"Ответ Европы пока очень и очень умеренный и супер осторожный. Мне нравится, что французы уже задержали на время танкер, который принадлежит к российскому теневому флоту под бенинским флагом. Ну, конечно там нет доказательств, что с него запускались дроны, но все-таки французы показали, что контролируют процесс", - сказал Климкин.

Он считает, что это на самом деле первый прецедент и важная история:

"Также важно, чтобы остальные европейские страны начали обсуждать свои планы по противодействию российским атакам. И не только обсуждать, а начать работать над ними".

Российские дроны в Европе

В четверг вечером аэропорт Мюнхена закрывался на несколько часов, поскольку власти заподозрили, что возле него появились дроны.

На прошлой неделе из-за неизвестных дронов пришлось на время закрыть аэропорты Копенгагена и Осло, на этой неделе, во вторник, дрон был снова замечен возле норвежского аэропорта, но не в Осло, а в городе Брённейсун. До этого дроны залетали в Польшу.

