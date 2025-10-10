Эстония, Латвия и Литва готовятся к различным угрозам.

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы справиться с эвакуацией сотен тысяч людей в случае накопления российских войск или нападения. Об этом пишет Reuters.

Три балтийские страны уже давно говорят своим партнерам по НАТО об опасениях возможной российской агрессии, опираясь на кибератаки, дезинформационные кампании и вторжение истребителей и дронов РФ в течение последних нескольких месяцев.

В Кремле говорят, что не намерены атаковать НАТО, однако эти три страны, которые были аннексированы Москвой во время Второй мировой войны, в два раза увеличили расходы на оборону после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Угрозы могут быть разными", - предупредил руководитель пожарной службы Литвы Ренатас Позела.

В Reuters уточнили, что детали относительно количества потенциальных эвакуированных, к которым готовятся чиновники, сообщаются впервые.

"Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ стран Балтии, с очевидной целью захватить все три страны за три дня до недели", - добавил Позела.

В то же время 31-летний волонтер Арминас Раудис, который выполнял роль эвакуированного во время учений в Литве на этой неделе, подчеркнул:

"Мы говорим об этом ежемесячно, еженедельно - на работе, везде".

В Reuters добавили, что такие учения предусматривали эвакуацию только сотни людей из Вильнюса, однако чиновники, которых опросило издание, заявили, что планируется эвакуация гораздо большего количества людей, хотя детали плана все еще держат в тайне.

По словам Позела, половина из тех, кто живет в радиусе 40 км от границ РФ и Беларуси, а именно около 400 тысяч человек, есть среди потенциальных эвакуированных.

"Западный город Каунас планирует разместить 300 000 человек в школах, университетах, католических церквях и на арене, где недавно выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс. Подобные меры принимаются и в других городах. По словам представителя пожарной службы, уже выбраны места сбора, в частности в Вильнюсе, назначены поезда и автобусы, а на складах накоплены запасы туалетной бумаги, раскладных кроватей и т.д.", - подчеркнули в материале.

В то же время те, кто будут бежать на автомобилях, будут направлены на второстепенные дороги, чтобы освободить другие для армии.

"Это очень успокаивающее сообщение для нашего общества, что мы готовы и планируем. Мы сделали свою домашнюю работу", - заверил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в комментарии для Reuters.

В свою очередь ни одна из балтийских стран не имеет детальных планов по переселению своих граждан за пределы своих границ.

По словам советника по вопросам массовой эвакуации Эстонской спасательной службы Ивара Мая, его страна готовит планы по переселению десятой части населения во временные убежища, а многие другие люди, скорее всего, переедут к родственникам.

В Латвии оценивают, что треть ее жителей может покинуть свои дома, отметил заместитель председателя Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ Латвии Иварс Накурц.

Ранее Politico писало, что Германия не может сбивать дроны над своей территорией из-за нацистского наследия. В частности, конституция ФРГ, принятая в 1949 году, запрещает Бундесверу участвовать во внутренних операциях безопасности. Однако теперь, когда Россия активно тестирует границы европейской безопасности, эти гарантии имеют неожиданный побочный эффект.

"Мы должны изменить закон, чтобы Бундесвер имел полномочия действовать, когда речь идет о защите страны", - призвал председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп.

В то же время DefenseNews сообщало, что ЕС должен перейти на украинскую модель ведения войны, чтобы противостоять РФ. По словам экспертов, европейские страны должны выйти за пределы накопления средств противодействия и принять более быструю, дешевую и проверенную в бою модель ведения войны с помощью беспилотников, которую использует Украина.

"Никто не должен думать, что можно хранить миллионы дронов [или средств противодействия], их нельзя просто хранить на складе, и даже если это сделать, не стоит ожидать, что они будут полезными, учитывая то, как быстро развиваются события", - отметил старший аналитик по вопросам обороны в RAND Скотт Бостон.

