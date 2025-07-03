Тема кризиса отношений между Москвой и Баку набирает обороты. Все началось с арестов этнических азербайджанцев в РФ, двое из которых умерли от травм в российских "казематах". Для РФ это, на самом деле, не новость - по данным ФСИН, которые приводила "Радио Свобода", ежегодно по разным причинам погибает около 2,5 тысяч российских заключенных. И это без учета десятков тысяч тех, кого завербовали на так называемую "СВО" в качестве наемников.

Кстати, одной из версий давления на братьев Сафаровых, которых и забили до смерти в РФ, было именно принуждение к их "добровольной" мобилизации, как это систематически делается с мигрантами - теперь дошло дело и до диаспор. Однако здесь накладываются еще и мотивы передела имущества "нерусских" и геополитический масштаб кризиса. Ведь Баку бросает Кремлю прямой вызов. От того, сможет ли Путин "принудить к дружбе" азербайджанцев, зависит судьба всего Кавказа и постсоветской Азии.

Впрочем, именно россияне спровоцировали этот кризис, первым этапом которого была история с пассажирским азербайджанским самолетом, который кадыровцы сбили над Чечней. Тогда Кремль и лично Путин отказались просить прощения.

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Отказались признать вину, потому что пришлось бы тогда как-то наказывать верного "пса режима" Кадырова. У которого многотысячная хорошо вооруженная армия, которая держится под контролем Кремля исключительно "под честное слово" того же Кадырова. Пренебречь хорошими отношениями с Баку на этом фоне выглядело для Кремля "меньшим злом" по сравнению с перспективой дать повод на Третью чеченскую.

Мотивы россиян к эскалации отношений с Баку можно разделить на два уровня - "центральный" и "низовой".

На уровне центра - то есть Кремля - нормой стала демонстрация превосходства и пренебрежения к "нерусским" соседям в целом и к азербайджанцам в частности.

Это элемент российского понимания "величия", и этим "фиговым листочком" медийно Путин пытается прикрывать провалы в экономике, которая то ли "охлаждается" (медленная рецессия), то ли "замерзает" (быстрая стагфляция). Эта медийная история стала мощной в начале этого года, когда, стараниями Трампа, Путин и россияне вновь почувствовали себя "великими". И это "величие" ударило им в голову.

Однако все соседи воспринимают РФ совсем иначе - как "огрызок" СССР, который ведет себя как "империя", не имея на самом деле сил... ни на что. Неспособность захватить Украину, потеря Сирии, "кидалово" Ирана, а до того Армении - все это прямо противоречит любым попыткам казаться "величественнее" чем РФ есть на самом деле. Кремль теряет авторитет - и поэтому бесится. И демонстративно бьет по тем, до кого дотянется, как россиянам казалось, безнаказанно - по мигрантам и диаспорам.

Были как спланированные центром инициативы (как против Молдовы и Армении, например), так и простая "вольница" низовых исполнителей, которым просто разрешили делать то, что раньше запрещалось к "нерусским".

"Низовые" мотивы - принудительная мобилизация "нерусских" на фоне недоборов "добровольцев" (Медведев сам признал, что за полгода было мобилизовано чуть более 200 тыс. россиян, что едва покрывает их потери в Украине), а также простая идея "отнять и поделить". В первую очередь, брали в оборот тех "нерусских", которые сами как-то "подставились" - нелегалы, нарушители закона, должники и тому подобное.

Для этого дали команду полиции и другим органам искать любые поводы - даже старые.

Так в этой истории и появились братья Сафаровы, поводом для давления на которых с целью, вероятно, мобилизации стали обвинения в убийстве еще в 2001 году возле принадлежавшего им кафе. Виновны ли они - это другое дело. Однако в результате ареста двух из них замучили в застенках до смерти, а других представителей этой семьи "повязали", избили и они до сих пор находятся под следствием. Из дешевого "мобрезерва" они превратились в обузу и... "заложников" режима, которыми Путин теперь будет "торговать" с Алиевым.

Понимая это, Азербайджан тоже начал формировать "обменный фонд" - арестовывать россиян на своей территории и искать тех, кто имеет какую-то ценность для российского режима. Например - пропагандисты со "Спутника", шпионы, бизнесмены, задействованные в "параллельном импорте" технологий.

В ответ на азербайджанский ответ россияне с новой силой начали волну арестов и проверок, а в росСМИ все больше стало упоминаний об азербайджанских предпринимателях, которые на чем-то зарабатывают с намеком на то, что хорошо бы это имущество отобрать. Под такой "аудит" попали рынки, рестораны, другие бизнесы. Пошли завуалированные угрозы, что азербайджанские экспортеры могут потерять $1,2 миллиарда на российском рынке и др.

Оказалось, что в "Госдуре" РФ проводили слушания, где "вдруг" выяснилось, что даже рынок вейпов в РФ на 98% принадлежит "азербайджанским олигархам". Вновь вспомнили о том, что азербайджанские предприниматели из орбиты Сечина стоят за схемами продажи нефти в обход санкций (которые уже под британскими санкциями) и тому подобное. То есть, оказалось, что азербайджанские бизнесы везде.

А для россиян это просто как вызов какой-то - как удержаться от того, чтобы не забрать все ценное после потери "протекции" "башен Кремля"?

И такой передел имущества азербайджанцев, похоже, уже начался, что видно по делу тех же Сафаровых. Пока это лишь на относительно низовом уровне. Однако здесь главное начать... Когда-то антисемитизм Гитлера тоже начинался именно с призывов перераспределения имущества евреев - все помнят, чем это закончилось. А сейчас так давят и на армян, и на таджиков - на всех "нерусских".

Но есть и другой мотив. Беднеющая российская казна уже не может выдержать "аппетиты" всех приспособленцев, которые к этому государственному "корыту" пристроились за время правления Путина. Денег на всех олигархов уже не хватает - пока это проявляет себя в регионах, но для центральных групп это лишь вопрос времени, учитывая темпы потери россиянами нефтегазовых доходов.

То есть, для россиян пересекаются мотивы "теневой" принудительной мобилизации, передела имущества "нерусских", внутренние политические расклады, геополитические мотивы и многое другое. Но для эскалации нужны двое. Какие мотивы у самих азербайджанцев? Могли бы, как таджики или киргизы, просто стерпеть? Но азербайджанцы прямо бросают вызов Кремлю.

Все изменила война за Карабах, которая показала превосходство натовских технологий и подходов над российскими постсоветскими. Однако "по инерции" Баку продолжал придерживаться старых традиций "добрососедства" с Кремлем. 22 февраля 2022 года они даже подписали (но не ратифицировали) Декларацию о союзном взаимодействии между Баку и Москвой. Азербайджан стал одной из стран, через которые шел российский "параллельный импорт". Все "по шаблону" других постсоветских стран.

Но постепенно противоречия увеличивались, в соответствии с ослаблением РФ, а также из-за усиления самого Азербайджана, чьи газ и нефть стали главной альтернативой российским для Юга и Востока Европы. Фактически Азербайджан и РФ являются сейчас прямыми конкурентами. Плюс у Баку есть мощная "тыловая база" - Турция.

Не зря именно сейчас пошли инсайды, что Азербайджан, Армения и - ключевое - Турция достигли соглашения по "Зангезурскому транспортному коридору" и мирному соглашению, которое, якобы, должно быть подписано в конце июля. А экс-руководитель администрации Алиева Эльдар Намазов даже сообщил, что решение о размещении турецкой военной базы в Азербайджане "должно быть принято в ближайшее время".

Конечно, не стоит переоценивать "инсайды", ведь это тоже элемент "медийной эскалации" (в Азербайджане уже пошли опровержения заявлений о турецких базах), однако даже такие "словесные интервенции" очень показательны и крайне раздражающие для Кремля, "величие" которого тоже исключительно медийное.

Именно Анкара постепенно становится "гарантом независимости" постсоветских стран на фоне ослабления РФ.

И не только постсоветских - Сирия, Ливия (та часть, что под контролем центрального правительства) и др. Всюду Эрдоган вытесняет россиян, а те ничего не могут ответить, потому что очень зависимы от Турции, которая является главным посредником для последних экономических связей с Западом.

Эрдоган этим активно пользуется. Когда-то "перезагрузка" отношений между армянами и турками прозвучала бы как фантастика. Но сейчас, стараниями Кремля, который давит одновременно и на Баку, и на Ереван, это уже реальность. Россияне сами себе "привозят" проблемы, а непосредственно причиной этого является ослабление РФ на фоне войны с Украиной. Пазл сложился.

И уже лидеры Армении и Азербайджана, ранее относительно нейтральные, все более охотно контактируют с президентом Зеленским и Западом. Это особенно показательно на фоне ситуации вокруг Ирана, который тоже граничит с Арменией и Азербайджаном. Турция тоже все меньше стесняется выставлять свои требования Кремлю сотрудничать с ЕС и Украиной. 3 июля, например, Анкара присоединилась к европейской "Коалиции дронов" в поддержку ВСУ, что является очень "жирным" намеком на фоне истории между РФ и Азербайджаном.

Сегодня уже не так фантастически воспринимается даже то, что Кремль еще достигнет военного альянса против себя между армянами и азербайджанцами под протекцией турок - Путин еще "помирит" всех. Ведь уже пошли угрозы роспропагандистов "поднять брови" - все очень серьезно...

По сути вопрос сейчас в том, когда РФ "уйдет" с Кавказа и Азии и при каких условиях - Путин "утрется" и мирно отдаст постраданскую зону влияния туркам и китайцам, или попытается посеять хаос и вызвать перевороты, локальные конфликты, чтобы потом снова разыграть старую карту "миротворцев" в "горячих точках", которые сам же и зажег.

Таким образом, вся эта ситуация с Сафаровыми и взаимными арестами россиян и азербайджанцев - это лишь верхушка огромного постсоветского "айсберга противоречий", которые "подсветила" неспособность РФ покорить Украину. Развал СССР продолжается - и тогда для Кремля все тоже началось на Кавказе. Азербайджан теперь все более открыто бросает вызов российской гегемонии, как и Армения, которые чувствуют - пока - молчаливую поддержку других постсоветских стран, Европы и Турции, и наглядно наблюдают неспособность РФ уже четвертый год захватить Украину. На этом фоне Баку и Ереван уже бросают Кремлю вызов и берут Путина на "слабо".

Украине это, безусловно, выгодно.

И не только в качестве "второго фронта", что пока маловероятно, но, в первую очередь, как удар по системе "параллельного импорта" и реэкспорта российского газа, нефти, других ресурсов под видом азербайджанских, казахстанских или других постсоветских.

Все видят, что российский "Колосс", стоящий в "шпагате" между Европой и Азией, зашатался. Баку же демонстрирует смелость проверить, насколько крепко он пока стоит, имея наиболее уязвимый участок этого "Колоса" прямо у себя над головой. Посмотрим, что из этого получится. События ускоряются, и вряд ли придется ждать очень долго следующей "серии" эскалации.