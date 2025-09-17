В свою очередь Китай также усиливает свои претензии на Арктику.

На протяжении трех веков Дания была суверенным государством, однако сейчас страна сталкивается с беспрецедентным вызовом, поэтому скандинавское королевство пытается сохранить свой военный контроль над Гренландией после последних событий в мире. Об этом пишет CNN, журналисты которого побывали на борту датского фрегата противовоздушной обороны HDMS Niels Juel, развернутого в Гренландии для проведения учений Arctic Light.

На публику датские чиновники повторяют давние опасения своих союзников по НАТО, что РФ в течение последних двух десятилетий все больше усиливает свои наступательные возможности в Арктике.

"Гренландия, вместе с Исландией и Великобританией, расположена вдоль важной оси, так называемой GIUK gap, которая контролирует морской доступ к Северной Атлантике. Москва может быть сейчас озабочена боевыми действиями в Украине, но, как только этот жестокий конфликт наконец закончится, датские военные чиновники говорят CNN, что они полностью ожидают, что Россия перенаправит ресурсы и использует свой боевой опыт, чтобы создать гораздо большую угрозу в арктическом регионе", - подчеркивают в материале.

В то же время Китай тоже усиливает свои претензии на Арктику, участвуя в патрулировании и учениях с российскими кораблями и финансируя инфраструктурные проекты в Арктике и разрабатывая план "полярного шелкового пути" для арктического судоходства.

Кроме того, что Китай назвал себя "государством, граничащим с Арктикой", несмотря на то, что его самый северный крупный город Харбин находится примерно на той же северной широте, что и Венеция в Италии.

В свою очередь высокопоставленные датские военные командиры говорят, что ни РФ, ни Китай пока не представляют серьезной военной угрозы для Гренландии.

"Я не думаю, что сейчас Гренландия находится под угрозой. Мы видим, что Россия ведет активную деятельность в Северном Ледовитом океане, в Беринговом проливе между Аляской и Россией, но не здесь", - отметил CNN генерал-майор Серен Андерсен, начальник Объединенного арктического командования Дании.

Кроме того, датские военные чиновники настаивают, что самый большой остров в мире (Гренландия) относительно прост в защите. По словам одного датского военного чиновника, горный рельеф и отсутствие инфраструктуры делают все восточное побережье территории "практически неприступным".

"Все это вызывает вопрос, почему Дания - союзник США, который предоставил войска для войн США в Ираке и Афганистане - сейчас проводит крупнейшие в своей истории военные учения, увеличивая расходы на оборону Арктики более чем на 2 миллиарда долларов, создавая группу специальных сил в Арктике и закупая новые военные корабли и беспилотники дальнего действия. Ответ, скорее всего, можно найти в Вашингтоне, а не в Москве или Пекине", - подчеркивают в CNN.

Вопрос Гренландии - что известно

Известно, что президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы получить контроль над Гренландией, однако Reuters написал, что в Дании не боятся планов США по Гренландии, но остерегаются РФ.

В частности глава Арктического командования Дании Серен Андерсен отметил, что планы США относительно возможного контроля над Гренландией его не беспокоят.

Однако он добавил:

"Если Россия начнет менять свое поведение возле Гренландии, я должен иметь возможность отреагировать. Если Россия высадится на восточном побережье, эта операция быстро превратится в спасательную".

В то же время экс-генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен пристыдил Трампа за угрозы Гренландии. Он считает бесстыдным то, что американский президент может угрожать союзнику.

"Дело в том, что Гренландия является частью НАТО. Если Соединенные Штаты недовольны ее защитой, то мы были бы благодарны за усиление сотрудничества в сфере обороны", - отметил Расмуссен.

