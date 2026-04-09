'Одна ракета – нет правительства': Кулеба рассказал, как Кабмин эвакуировали во Франковск

В итоге временная эвакуация части украинского правительства длилась около месяца.

В начале полномасштабного российского вторжения часть украинского правительства была эвакуирована в Ивано-Франковск. Об этом в интервью YouTube-каналу "Курс" рассказал тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что российское вторжение застало его в пути из Нью-Йорка в Киев.

"Когда я приземлился в Варшаве, провел там встречи и уже сел в машину, чтобы ехать в Украину, мне пришло сообщение из Киева: мне не нужно ехать в Киев, потому что часть правительства официально получила поручение эвакуироваться в Ивано-Франковск. Я должен ехать туда", – вспоминает бывший чиновник.

По словам Кулебы, в первые дни войны ситуация была неопределенной, поэтому эвакуация части правительства в глубокий тыл была мерой безопасности на случай, если ситуация в Киеве будет развиваться слишком быстро в негативную сторону: тогда легитимное правительство осталось бы в Ивано-Франковске.

"Тогда никто не знал, чем все закончится. С точки зрения безопасности это был правильный шаг", – убежден бывший чиновник.

Вместе с тем стопроцентной безопасности даже Франковск не гарантировал, убежден Кулеба.

"Я приехал во Франковск, было очень темно. Пришел на место, где сидели мои коллеги из правительства. Здание было обложено мешками, ходили одиночные люди в военной форме. Честно говоря, я посмотрел на него и подумал: ну, в принципе, одна ракета – и нет половины украинского правительства. Если цель состояла в том, чтобы спасти половину правительства на всякий случай, то всем сидеть в одном здании, которое россияне могли накрыть одной-двумя ракетами, выглядело нелогично. Но у меня в голове тогда было миллион собственных задач, и я на этом не зацикливался", – вспоминает он.

Как рассказал Кулеба, часть правительства все равно оставалась в столице, поэтому правительственные совещания проводились в онлайн-формате, но это не мешало работать. Впоследствии чиновники МИД из Франковска перебрались во Львов.

"Почему во Львов? Не потому, что мне Львов нравится больше, чем Франковск, а потому, что на тот момент [из Киева] во Львов, во-первых, были эвакуированы ряд иностранных посольств, а во-вторых, начали поступать запросы от министров иностранных дел других стран: "Мы хотим приехать в Украину, поддержать, обсудить, как мы можем помочь, но нам не позволяют ехать дальше Львова". То есть реальная работа велась во Львове. Плюс, когда президент начал поручать мне "поезжай туда, привези оттуда оружие", из Львова логистика была гораздо удобнее", – рассказал Кулеба.

В конце концов, уже через месяц команда МИД вернулась в столицу, а за ней вернулись и те чиновники, которые оставались в Ивано-Франковске.

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский утверждал, что, по его мнению, именно его решение остаться в Киеве положило конец первоначальному хаосу и панике в стране в первые дни полномасштабного вторжения России.

Тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впоследствии тоже высказывал аналогичное мнение. По его убеждению, если бы Зеленский в начале войны уехал из Киева, "все бы развалилось" и столица почти наверняка была бы потеряна. Решение президента остаться стало мощным сигналом для общества и предотвратило массовую панику, считает Кулеба.

