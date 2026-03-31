В МИДе резко отреагировали на блокирование Венгрией важных для Украины решений

Кая Каллас заверила, что продолжается работа по преодолению препятствий на пути к введению 20-го пакета санкций против России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что Венгрия искусственно создала препятствие для утверждения важных для Украины решений на уровне Европейского Союза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время визита делегации Еврокомиссии и министров стран-членов Евросоюза в Бучу по случаю четвертой годовщины российской резни.

"Госпожа Кая Каллас очень дипломатично сказала, что у нас есть одно препятствие и во введении 20-го пакета санкций, и в получении этого кредита на 90 млрд евро. Я назову это препятствие - это Венгрия, которая, злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО, блокирует и тем самым взяла в заложники весь Европейский Союз, всю европейскую политику и расширение, и единство. Поэтому мы очень надеемся, что будут найдены пути для преодоления этого искусственно созданного препятствия", - подчеркнул министр.

В свою очередь, как отметила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, продолжается работа по преодолению препятствий на пути к введению 20-го пакета санкций против России, окончательному одобрению и выделению Украине кредита в размере 90 млрд евро.

"Но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен. Именно поэтому мы до сих пор работаем и, надеюсь, получим это решение к следующему заседанию Европейского Совета", - сообщила Каллас.

Блокировка Венгрией важных для Украины решений

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что 20-й пакет ограничительных мер против России будет одобрен. Однако из-за позиции Венгрии консенсуса по новым санкциям до сих пор достигнуто не было.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен уверяет, что, несмотря на блокирование Венгрией выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро, эти средства будут предоставлены нашему государству "тем или иным образом".

