В частности, украинские военные получат больше разведывательных дронов.

Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы к Leopard 1 и БМП Marder.

Об этом свидетельствует обновленный перечень предоставленного ВСУ оружия, опубликованный на сайте немецкого правительства. Вооруженные силы Украины, среди прочего, получат от Берлина неуязвимые для мин транспортные средства с защитой от засады MRAP.

Перечень вооружения, вошедшего в новый пакет, выглядит так:

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56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

боеприпасы для БМП Marder;

41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;

ракеты IRIS-T SLM;

ракеты IRIS-T SLS;

4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;

50 тысяч снарядов калибра 155-мм;

2 тысячи снарядов калибра 122-мм;

300 дронов типа HF-1;

51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;

245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

29 разведывательных дронов SONGBIRD;

14 разведывательных дронов HORNET;

2 танка для разминирования WISENT 1;

16 минных плугов;

8 автомобилей для охраны границы;

645 лазерных дальномеров;

74 тысячи 44-мм патронов;

100 пулеметов MG5;

2 915 штурмовых винтовок HK 416;

900 штурмовых винтовок MK 556;

64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;

20 винтовок CR 308;

73 штурмовых винтовок AK-47.

Кроме того, в новый пакет помощи от Германии войдут более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.

Военная помощь Украине: другие новости

Президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе покупать американское оружие для Украины. Как пишет Bloomberg, такой шаг откроет возможности для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь от США.

Несколько дней назад стало известно, что Великобритания выделяет Украине новый пакет помощи, включая танки и системы ПВО. Речь идет о пакете на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов).

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