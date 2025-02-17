Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы к Leopard 1 и БМП Marder.
Об этом свидетельствует обновленный перечень предоставленного ВСУ оружия, опубликованный на сайте немецкого правительства. Вооруженные силы Украины, среди прочего, получат от Берлина неуязвимые для мин транспортные средства с защитой от засады MRAP.
Перечень вооружения, вошедшего в новый пакет, выглядит так:
- 56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;
- боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
- боеприпасы для БМП Marder;
- 41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;
- ракеты IRIS-T SLM;
- ракеты IRIS-T SLS;
- 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;
- 50 тысяч снарядов калибра 155-мм;
- 2 тысячи снарядов калибра 122-мм;
- 300 дронов типа HF-1;
- 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;
- 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 29 разведывательных дронов SONGBIRD;
- 14 разведывательных дронов HORNET;
- 2 танка для разминирования WISENT 1;
- 16 минных плугов;
- 8 автомобилей для охраны границы;
- 645 лазерных дальномеров;
- 74 тысячи 44-мм патронов;
- 100 пулеметов MG5;
- 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
- 900 штурмовых винтовок MK 556;
- 64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;
- 20 винтовок CR 308;
- 73 штурмовых винтовок AK-47.
Кроме того, в новый пакет помощи от Германии войдут более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.
Военная помощь Украине: другие новости
Президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе покупать американское оружие для Украины. Как пишет Bloomberg, такой шаг откроет возможности для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь от США.
Несколько дней назад стало известно, что Великобритания выделяет Украине новый пакет помощи, включая танки и системы ПВО. Речь идет о пакете на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов).