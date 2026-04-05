'Вовремя опомнились': Лукашенко заявил, что Трамп по его совету начал 'отходить' из Ирана

Белорусский лидер утверждает, что Вашингтон меняет курс из-за потерь и давления со стороны общества.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы учел его рекомендации по ситуации на Ближнем Востоке и начал постепенно дистанцироваться от конфликта вокруг Ирана.

Об этом Лукашенко сказал во время открытия новой поликлиники в Минске, передает "Пул Первого". По его словам, во время предыдущих контактов он советовал Вашингтону не вмешиваться в противостояние между Израилем и Ираном.

"Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал", – заявил белорусский диктатор.

Он утверждает, что призвал США позволить Израилю самостоятельно действовать в противостоянии с Ираном и не втягиваться в войну, чтобы избежать потерь среди американских военных.

Лукашенко также заявил, что рост потерь среди американцев якобы повлиял на общественное мнение в США. По его словам, "две трети" населения не поддерживают участие в конфликте.

"Гробы начали поступать в Америку, и общество возмутилось", – сказал он.

По словам Лукашенко, после этого "здравый смысл возобладал", и Трамп начал постепенно сворачивать участие США в эскалации. В то же время он упомянул заявления об ударах, контроле над объектами и нефтяной инфраструктурой, но подчеркнул, что, по его мнению, США в конце концов "вовремя опомнились".

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может уменьшить поддержку Киева со стороны США. В интервью Associated Press он подчеркнул, что смещение глобальных приоритетов Вашингтона уже влияет на объемы помощи.

По словам главы государства, Украина рискует получить меньше критически важных систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы для защиты от российских баллистических атак.

