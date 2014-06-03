В Сирии начинаются первые за полвека президентские выборы

Претендовать на высший государственный пост может только уроженец Сирии, который последние 10 лет жил на родине. Его должны поддержать не менее 35 из 250 депутатов Народного совета.

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Как отмечают наблюдатели, за президентское кресло не смогут побороться оппозиционеры, живущие за пределами страны. Список кандидатов был утвержден в начале мая. В него вошли действующий президент Сирии Башар Асад, Хасан Абдель Илляхи ан-Нури, который принадлежит к либеральным кругам, и оппозиционный депутат парламента Махер Абдель Хафиз Хаджар, передает «Эхо Москвы».

Таким образом Высший конституционный суд страны допустил к участию в выборах всего 3 кандидата из 24, подававших документы на регистрацию. Выборы пройдут на территориях, которые контролируются правительственными войсками. Кроме того, голосование уже состоялось в 38 посольствах Сирии по всему миру.

Не смогли проголосовать из-за запрета властей общины во Франции, Германии, Бельгии и США. Также в выборах не будут участвовать беженцы, живущие в Ливане, Турции, Ираке и Иордании, у которых нет отметок в паспортах о легальном пересечении границы.

Глава государства в Сирии избирается сроком на 7 лет, и может оставаться на этом посту не более двух сроков.