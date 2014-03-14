КНДР стала второй после Сирии страной, поддержавшей российское вторжение в Украину

Об этом заявил посол КНДР в Москве Ким Ен Дже, передает РИА Новости.

"Последние тревожные события в Украине, спровоцированные по заранее подготовленным заговорщицким сценариям США и стран Запада и при их подстрекательстве, убедительно показывают, кто на самом деле является зачинщиком всех бед на нашей планете, кто добивается свержения средь бела дня суверенного государства и жестокого попрания прав народов на самоопределение", - сказал дипломат в ходе приема, посвященного 65-летию подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между Россией и КНДР.

Фактически этими словами северокорейский посол поддержал военную интервенцию России в Украину.

Напомним, ранее в поддержку России высказался сирийский диктатор Башар Асад.