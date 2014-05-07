Даже "груз 200" из Украины не заставит россиян выйти на улицу - Шендерович

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

По словам писателя, Владимир Путин сегодня "чувствует себя намного лучше, чем два года назад, когда он прятался под плинтус от разъяренного народа".

На вопрос способны ли россияне выйти на улицу, если вдруг в Россию из Украины конвейером пойдет "груз 200", Шендерович ответил: "К сожалению, я не знаю, сколько нужно "двухсотых", чтобы народ вышел на улицы. У нас был Беслан, который народ пережил, не приходя в сознание. У нас был Норд-Ост, у нас были сотни и тысячи трупов. Вспомните, что тысячи трупов были и в Афганистане, но до появления Горбачева этой темы вообще не было".

"Да, гробы приходили. Где-то на могилах выли матери. Но чтобы народ вышел на улицы, такого ведь не было. И я не очень верю в то, что это может как-то на них повлиять… Через голову не получается… Сначала через желудок, а потом через задницу. К сожалению. Я думаю, что для того чтобы в России что-то пошло в противоположную сторону — к либеральным ценностям, правам человека — мы, к сожалению, должны дойти до какой-то нижней точки, до которой еще не дошли", - сказал он.

Кроме того, Шендерович отметил проводимую в России "сильнейшую пропаганду".

"Эффективность российской пропаганды просто чудовищная. Мы этого недооценивали. Мне казалось, что ни один нормальный человек не сможет в такое поверить. Но это работает. Пятнадцать лет этой клизмы в голову дают свое. Нормальные, приличные, интеллигентные, хорошие люди этим тоже пропитываются… Это очень действенная речь. И перспективы российские очень драматичны… Не украинские, а именно российские…", - считает писатель.