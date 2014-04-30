Керри: Союзники должны дать понять Кремлю, что территория стран НАТО неприкосновенна

Об этом государственный секретарь США Джон Керри заявил, выступая в Вашингтоне 29 апреля, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Россия, оккупировав Крым и затем начав дестабилизацию обстановки в восточных областях Украины, пытается "изменить ландшафт безопасности в Восточной Европе".

Читайте такжеКерри: США готовы ввести санкции против целых секторов экономики РоссииГоссекретарь США подчеркнул, что союзники по НАТО должны "совершенно ясно дать понять Кремлю, что территория стран НАТО неприкосновенна", и государства Североатлантического союза будут защищать каждую пядь этой территории".

По мнению Керри, США и их европейские союзники приложили немало усилий для утверждения нового курса в эру, наступившую после "холодной войны", но действия России в Украине показали, что Путин "придерживается других правил игры".