Обама запретил выдавать заподозренным в терроризме визу в ООН
Президент США Барак Обама заявил в пятницу, что подписал закон, запрещающий выдавать визу США для работы представителями в ООН гражданам других стран, которых американские власти подозревают в шпионаже или терроризме против США.
"Акты шпионажа и терроризма против США и наших союзников, несомненно, являются крайне сложными проблемами, и я разделяю обеспокоенность конгресса, что лица, допускавшие подобные действия, могут использовать прикрытие дипломатии, чтобы получить доступ в нашу страну", — сказал президент США, пишет РИА Новости.
Однако Обама также сообщил, что будет рассматривать этот закон лишь как пожелание к президенту, предупредив, что его широкое толкование может быть поводом для нарушения исключительных прерогатив главы государства.
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Он сослался при этом на 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который заявил по аналогичному поводу: "Сокращать с помощью законов мои конституционные полномочия принимать или отвергать послов — это непозволительное и непрактичное решение".
Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке и имеет экстерриториальный статус, так что США не распоряжаются территорией ООН. Как правило, США предоставляют визы представителям тех государств, с которыми находятся во враждебных отношениях.
Так, с трибуны ООН выступали лидер кубинской революции Фидель Кастро и президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Однако США подтвердили в апреле этого года, что отказали в визе постпреду Ирана в ООН Хамиду Абуталеби, мотивируя это его участием в кризисе с американскими заложниками в Тегеране в 1979 году, который США считают террористическим актом.
Конгресс принял специальный закон, запрещающий подозреваемым в такого рода действиях въезд на территорию США.