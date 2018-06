США были на грани войны, но Иран ничего не заметил

7 января американские власти заявили о провокации со стороны военно-морских сил Ирана.

В ночь с 5 на 6 января в Ормузском проливе пять кораблей Корпуса стражей исламской революции Ирана подошли на близкое расстояние к кораблям ВМС США - "Порт Роялю", "Хопперу" и "Ингрэму" - и передали несколько радиопредупреждений о нападении, одно из которых гласило: "Иду к вам. Вы взорветесь через несколько минут." ("I am coming at you. You will explode in a couple of minutes."). Американская сторона приготовилась открыть огонь, но иранские корабли отступили.

После этого Белый дом предостерег власти Ирана от повторений подобных ситуаций, чтобы не осложнять обстановку в регионе, в особенности учитывая визит на Ближний Восток президента США Джорджа Буша.

Со своей стороны официальный представитель МИД Ирана, комментируя инцидент, назвал его "обычным происшествием" ("ordinary occurrence"). По его словам, такие ситуации происходят время от времени, и инцидент исчерпывается, когда стороны опознают одна другую ("the issue is resolved after both sides recognise each other").