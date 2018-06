Пол Маккартни написал Путину письмо в поддержку арестованных активистов Greenpeace

«Уважаемый Владимир, надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии. Я пишу Вам о 28-ми активистах Greenpeace и двух журналистах, томящихся в Мурманске (письмо было написано до перевоза экипажа „Арктик Санрайз“ в Санкт-Петербург - ред.). Надеюсь, что Вы не будете возражать против того, чтобы я поднял эту тему», - цитирует документ Лента.ру.

«Мои русские друзья рассказывают, что в некоторых кругах протестующих представляют врагами России, выполняющими волю западных правительств, а также людьми, угрожавшими безопасности персонала нефтяной платформы, работающей в Арктике. Я пишу, чтобы заверить вас: „Гринпис“, который я знаю, конечно же, никакая не антироссийская организация. Они практически все время раздражают то одно, то другое правительство! При этом они никогда и нигде в мире не берут деньги у правительств или корпораций», - пишет Маккартни.

«Прежде всего — это совершенно мирные люди. Я точно знаю, что главный принцип, определяющий всю их жизнь — это ненасилие. Как я вижу Вы и сами согласны с тем, что они не пираты - с этим, вроде, уже все согласны. И что тут самое важное — они ведь не считают себя выше закона. Они согласны отвечать за то, что они совершили на самом деле. Так неужели нет такого решения проблемы, которое принесет пользу всем?», - спрашивает музыкант.

«Я понимаю, конечно, что российские суды и российский Президент существуют по-отдельности. И все же я задаюсь вопросом, не могли бы вы использовать свое влияние, каким бы оно ни было, для того, чтобы задержанные вернулись к своим семьям?», - пишет Маккартни.

Он также процитировал строчку из своей песни «Back In USSR», которая, по словам Маккартни, была написана «когда было совсем не модно говорить хорошие вещи о Вашей стране». «Я здесь так долго не был, что едва узнал это место. Как же это здорово - вернуться домой! (Been away so long I hardly knew the place / Gee, it’s good to be back home) Не могли бы Вы сделать так, чтобы это сбылось и для заключенных из Greenpeace?», - спросил Путина Маккартни.

В блоге Маккартни отмечается, что Путин пока не ответил на обращение музыканта.

Напомним, экипаж ледокола «Арктик Санрайз» был арестован в конце сентября 2013 года после того, как активисты Greenpeace попытались высадиться на нефтеплатформе «Приразломная» в Печорском море, чтобы вывесить там баннер против нефтедобычи в Арктике. 28 экологам и двоим журналистам были предъявлены обвинения в пиратстве, которые затем переквалифицировали на статью о хулиганстве.