Greenpeace опубликовала запись захвата в России судна Arctic Sunrise (видео)

Международная организация Greenpeace опубликовала видеозапись захвата судна Arctic Sunrise сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Печорском море. Видео представлено на канале Greenpeace в Youtube.

На видео видно, как экипаж ледокола выходит на борт в момент захвата с поднятыми руками, чтобы не позволить вертолету ФСБ сесть.

В конечном итоге, вооруженные пограничники высаживаются на борт с помощью троса.

Как сообщал УНИАН, активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу «Приразломная» для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

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На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов, среди которых украинец Руслан Якушев, доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов.

Все 30 задержанных были арестованы.

После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил 23 октября, что обвинения задержанным во время акции Greenpeace переквалифицировали с "пиратства" на "хулиганство" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет (предыдущая - до 15 лет).