Арестованных активистов Greenpeace доставят в СИЗО в Петербург

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России

"Принято решение о переводе всех 30 обвиняемых в следственные изоляторы Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, поезд с арестованными прибудет в 10.10 кск вторника на Ладожский вокзал. В Петербурге их коллеги из Greenpeace будут встречать без митингов и пикетов, сообщила пресс-секретарь Greenpeace Russia.

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Активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив.

Активистов доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов. На прошлой неделе все 30 человек были арестованы. После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве.