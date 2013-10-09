Российские следователи обнаружили наркотики на судне Greenpeace
Во время обыска на судне «Арктик Санрайз», которое принадлежит Greenpeace, следователи нашли наркотики.
Во время обыска на судне «Арктик Санрайз», которое принадлежит Greenpeace, следователи нашли наркотики.
Об этом говорится в заявлении Следственного комитета РФ от 9 октября.
Наркотические вещества, предположительно маковая соломка и морфин, были изъяты. Происхождение этих веществ и их предназначение также устанавливается.
Также следователи нашли аппаратуру, которая вызвала у них подозрения в применении.
"Уже сейчас установлено, что часть изъятой аппаратуры имеет двойное назначение и могло использоваться не только в экологических целях. Это будет проверено в рамках соответствующих судебных экспертиз, которые следствие планирует назначить в ближайшее время", - говорится в заявлении.
Какая именно аппаратура имеется ввиду в настоящее время неизвестно.
Кроме того, Следственный комитет собирается установить личности членов экипажа, которые намеренно таранили пограничные катера, препятствуя пограничникам выполнять их служебные обязанности. В заявлении отметили, что таким образом "обвиняемые посягали на жизнь и здоровье представителей власти".
Криминалисты предупредили, что в связи с появлением новых данных некоторым членам экипажа судна могут изменить обвинение.
По теме: На капитана корабля Greenpeace завели административное дело
Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты Greenpeace, подплыв на судне Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на платформу. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух недалеко от ледокола.
Были задержаны 30 человек, в том числе и иностранцы, среди которых украинец.
24 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении активистов Greenpeace дело о пиратстве.
Большинство иностранных граждан из числа команды Arctic Sunrise арестованы сроком на 2 месяца. Обвинение ранее было предъявлено шести фигурантам дела.
В отношении капитана судна Greenpeace «Арктик Санрайз» американца Питера Уиллкокса завели административное дело по статье 19.4 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям должностного лица).