Российские следователи обнаружили наркотики на судне Greenpeace

Во время обыска на судне «Арктик Санрайз», которое принадлежит Greenpeace, следователи нашли наркотики.

Об этом говорится в заявлении Следственного комитета РФ от 9 октября.

Наркотические вещества, предположительно маковая соломка и морфин, были изъяты. Происхождение этих веществ и их предназначение также устанавливается.

Также следователи нашли аппаратуру, которая вызвала у них подозрения в применении.

"Уже сейчас установлено, что часть изъятой аппаратуры имеет двойное назначение и могло использоваться не только в экологических целях. Это будет проверено в рамках соответствующих судебных экспертиз, которые следствие планирует назначить в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Какая именно аппаратура имеется ввиду в настоящее время неизвестно.

Кроме того, Следственный комитет собирается установить личности членов экипажа, которые намеренно таранили пограничные катера, препятствуя пограничникам выполнять их служебные обязанности. В заявлении отметили, что таким образом "обвиняемые посягали на жизнь и здоровье представителей власти".

Криминалисты предупредили, что в связи с появлением новых данных некоторым членам экипажа судна могут изменить обвинение.

По теме: На капитана корабля Greenpeace завели административное дело

Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты Greenpeace, подплыв на судне Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на платформу. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух недалеко от ледокола.

Были задержаны 30 человек, в том числе и иностранцы, среди которых украинец.

24 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении активистов Greenpeace дело о пиратстве.

Большинство иностранных граждан из числа команды Arctic Sunrise арестованы сроком на 2 месяца. Обвинение ранее было предъявлено шести фигурантам дела.

В отношении капитана судна Greenpeace «Арктик Санрайз» американца Питера Уиллкокса завели административное дело по статье 19.4 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям должностного лица).