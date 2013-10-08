На капитана корабля Greenpeace завели административное дело

В отношении капитана судна Greenpeace «Арктик Санрайз» американца Питера Уиллкокса завели административное дело по статье 19.4 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям должностного лица). Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на погрануправление ФСБ по Мурманской области, пишет Лента.ру.

Во втором пункте статьи 19.4 говорится, что неповиновение представителю «органа охраны континентального шельфа РФ или органа охраны исключительной экономической зоны РФ об остановке судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр судна», карается наложением штрафа в размере от пятнадцати до двадцати тысяч рублей.

Ранее Уиллкокс, так же как и другие члены экипажа «Арктик Санрайз», был арестован на два месяца по обвинению в пиратстве.

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Капитан ледокола Greenpeace отказался подчиниться требованиям российских пограничников, когда они пытались добиться остановки судна 18 сентября — сразу после сорванной акции экологов на нефтеплатформе «Приразломная». Также Уиллкокс отказал пограничникам в проведении досмотра на борту ледокола. 19 сентября судно Greenpeace было захвачено силами спецназа, после чего Уиллкокс отказался подчиниться приказу идти в Мурманск. В итоге «Арктик Санрайз» был отбуксирован в порт вопреки воле капитана.

Проникнуть на «Приразломную» активисты Greenpeace пытались, подплыв к ней на резиновых лодках, спущенных с «Арктик Санрайз». Они хотели вывесить на платформе баннер против нефтедобычи в Арктике, которая, по оценкам экологов, является опасной для окружающей среды и экономически нецелесообразной. Пограничники остановили акцию, открыв в направлении активистов Greenpeace предупредительный огонь из стрелкового и палубного оружия.