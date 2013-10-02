Greenpeace: Украинца с судна Arctic Sunrise обвинили в пиратстве

Обвинение в пиратстве предъявлено гражданину Украины Руслану Якушеву, который работал коком на судне Arctic Sunrise. Об этом сообщила экологическая организация Greenpeace в своем микроблоге в Twitter.

"Украинский член команды официально обвинен в пиратстве", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты Greenpeace, подплыв на судне Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на платформу. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух недалеко от ледокола.

Были задержаны 30 человек, в том числе и иностранцы, среди которых украинец. 24 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении активистов Greenpeace дело о пиратстве.

Большинство иностранных граждан из числа команды Arctic Sunrise арестованы сроком на 2 месяца. Обвинение ранее было предъявлено шести фигурантам дела.