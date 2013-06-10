В Сирии боевики расстреляли подростка за богохульство

По свидетельству очевидцев, Хатаа работал разносчиком кофе в рабочем районе Шаар.

Когда Хатаа разносил кофе, кто-то спросил о его отношении к пророку Мухаммеду. Юноша сказал, что он не верит в пророка. «Даже если пророк Мухаммед спустится на землю с небес, я не стану верующим», - отметил официант.

Один из посетителей кафе донёс на юношу боевикам. В субботу, 8 июня, вооружённые исламисты пришли домой к Мухаммаду Хатаа и забрали его на свою базу. Утром 9 июня они вывели его на одну из площадей квартала с кровоподтёками на лице и поставили перед строем вооружённых людей.

По теме: Эксперт: Хезболлах несет в Сирии серьезные потери

«Щедрые жители Алеппо! Неверие в Бога является язычеством. Тот, кто хулит пророка – тот язычник. Всякий хулящий пророка будет наказан», - сказал гражданам Алеппо предводитель боевиков.

Мать Мухаммада Хатаа бросилась к боевикам и попросила их пощадить жизнь сына. Однако её не стали слушать. Предводитель боевиков убил её сына двумя выстрелами из винтовки. После этого они сели в машину и скрылись, оставив тело юноши матери и отцу.

По словам друзей и знакомых, Мухаммад Хатаа был сторонником демократии и выступал противником установления в Сирии законов шариата.

По теме: В Сирии застрелили трех иностранцев: граждан США и Англии

Хотя район Шаар последние несколько месяцев находится под контролем боевиков из вооружённой группы «Фронт аль-Нусра», члены которой являются сторонниками «Аль-Каиды», к какой именно группировке принадлежали убившие подростка боевики, неясно, сообщает Lenta.ru. По данным правозащитников, они, вероятно, были иностранцами, так как разговаривали на классическом арабском, а не на его сирийском диалекте.

В Syrian Observatory for Human Rights охарактеризовали преступление как «подарок режиму Башара Асада». Правозащитники отметили, что подобные случаи ведут к тому, что «население Сирии будет бояться падения режима».

По материалам: rt.com, lenta.ru