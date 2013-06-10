Эксперт: Хезболлах несет в Сирии серьезные потери

Об этом заявил в интервью РИА Новости эксперт вашингтонского Института Ближнего Востока, бывший замдиректора офиса госдепартамента США по разведке на Ближнем Востоке и в Южной Азии Уэйн Уайт.

Лидер Хезболлах Хасан Насрулла в одном из выступлений признал, что бойцы группировки принимают участие в сирийском конфликте. Власти США, считающие Хезболлах террористической организацией, потребовали от нее вывести своих вооруженных сторонников из Сирии.

"Учитывая размах боевых действий и сообщения из Сирии, можно предположить, что в военных операциях сирийских правительственных сил участвуют сейчас несколько тысяч представителей Хезболлах. В основном они помогают режиму высоко мотивированной пехотой", - сказал Уайт.

По его словам, имеющие солидный боевой опыт сторонники движения проводят многие операции с большей эффективностью, чем сирийская регулярная армия, которая понесла тяжелые потери за более чем два года боев с оппозицией.

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"Бойцы Хезболлах отчаянно сражались в Эль-Кусейре. Поток гробов в контролируемые движением районы Ливана свидетельствует о том, что в боях за город они пожертвовали многим. В таких интенсивных боестолкновениях, где к противостоянию добавилась жестокая вражда религиозных группировок, практически наверняка совершались военные преступления. Мы просто не знаем точные цифры", - сказал эксперт.

Вооруженные формирования из-за рубежа, вероятно, продолжат участвовать в сирийском конфликте, считает собеседник агентства. По его мнению, Хезболлах сократит свое участие в сирийской кампании, только если потери станут слишком высокими или если бои перекинутся на ливанскую территорию.