В Сирии застрелили трех иностранцев: граждан США и Англии

Среди них - гражданка США и британец, оба - мусульмане, сообщает Euronews. Все они погибли от огнестрельных ранений.

Как предполагают правозащитники, погибшие фотографировали позиции сторон военного конфликта вблизи города Идлиб и попали в засаду. Почему иностранцы приехали в Сирию - пока не известно.

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Между тем, ожесточенные бои продолжаются за стратегическое город Кусейр. Правительственная армия почти полностью взяла его под свой ​​контроль и окружила повстанцев.Весь город в руинах и дыма от частых бомбардировок. За день в жилые кварталы попадают сотни ракет.