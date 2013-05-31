В Сирии застрелили трех иностранцев: граждан США и Англии
10:26, 31 мая 2013Мир
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В Сирии в результате обстрела погибли трое иностранцев.
В Сирии погибли иностранцы / Скрин-шот любительского видео
Среди них - гражданка США и британец, оба - мусульмане, сообщает Euronews. Все они погибли от огнестрельных ранений.
Как предполагают правозащитники, погибшие фотографировали позиции сторон военного конфликта вблизи города Идлиб и попали в засаду. Почему иностранцы приехали в Сирию - пока не известно.
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Между тем, ожесточенные бои продолжаются за стратегическое город Кусейр. Правительственная армия почти полностью взяла его под свой контроль и окружила повстанцев.Весь город в руинах и дыма от частых бомбардировок. За день в жилые кварталы попадают сотни ракет.
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