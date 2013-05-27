Правительство Сербии утвердило конкретные шаги нормализации отношений с Косово

Правительство Сербии на внеочередном заседании утвердило план выполнения Брюссельского соглашения о нормализации отношений с Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского правительства.

О принятии этого решения глава сербского кабинета министров Ивица Дачич незамедлительно проинформировал главу дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон. Решение проблемы с реализацией этого договора имеет ключевое значение для Сербии, поскольку без этого не будет назначена дата начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

В апреле сербское правительство уже подтверждало соглашение о нормализации с Косово, которое пока не вступало в силу. Ожидается, что теперь, после утверждения плана конкретных действий, путь к реализации договоренностей будет открыт.

Многие сербские политические партии и движения, а также косовские сербы и Сербская православная церковь выступают против соглашения с Косово, считая, что таким образом сербские власти предают национальные интересы ради евроинтеграции.

По теме: ЕК рекомендует начать переговоры о членстве с Сербией и ассоциации - с Косово

Так называемое Брюссельское соглашение было парафировано в Брюсселе 19 апреля премьер-министрами Сербии Ивицей Дачичем и Косово Хашимом Тачи. Документ состоит из 15 пунктов, в основном посвященных организации и полномочиям сербских муниципалитетов на севере Косово.

На заседании в воскресенье сербский кабмин также не принял отставку директора канцелярии по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии Александра Вулина. Вулин просил об отставке в конце апреля, поскольку не соглашался с коллегами из правительства по отдельным пунктам Брюссельского соглашения и выступал против парафирования этого документа.