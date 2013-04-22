ЕК рекомендует начать переговоры о членстве с Сербией и ассоциации - с Косово

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом говорится в совместных докладах Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, обнародованных сегодня.

“Рекомендации открыть переговоры о членстве в ЕС с Сербией и открыть переговоры о Соглашении об ассоциации и стабилизации с Косово отмечают решительный прорыв с прошлым и общий шаг до европейского будущего”, - заявила по этому поводу К.Эштон.

“Сербия и Косово доказали, что они могут сосредоточиться на будущем, а не оставаться в прошлом”, - отметил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля 2013 года делегации Белграда и Приштины достигли договоренностей относительно сербских муниципалитетов в Косово.

Вопрос Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке провозгласило независимость, на переговорах не обсуждался. Сербский и косовский премьеры при посредничестве главы дипломатии ЕС К.Эштон договаривались об исполнительных и законодательных функциях сербских общин (муниципалитетов) в Косово.

Участники переговоров достигли соглашения, в котором всего 15 пунктов, и оно парафировано.