На Фукусиме-1 сломалась система охлаждения поврежденного реактора

Об этом сообщил Ядерный регулятор Японии.

По словам представителя ведомства, причину сбоев выясняют. В департаменте по ядерному надзору также заявили, что немедленной опасности от поломки нет, передает Радио Свобода.

В то же время в компании-операторе АЭС говорят, что система охлаждения может оставаться отключенной в течении аж двух недель, пока температура достигнет опасных уровней.

Как известно, АЭС «Фукусима-1» была повреждена после землетрясения и цунами в 2011 году, из-за которых вышли из строя системы охлаждения. Это привело к перегреву реакторов и отработанного топлива, взрывов накопленного водорода, плавлению активных зон трех из шести реакторов и определенного выброса радиоактивных веществ наружу. АЭС закрыли, однако проблемы на ней не прекратились.

В марте 2013-го четыре топливохранилища поврежденной в марте 2011 года цунами японской атомной электростанции «Фукусима» в течение более 15 часов оставались без пресной воды для их охлаждения из-за отключения электроэнергии.