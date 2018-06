По прогнозам букмекеров, Гайтана - в десятке

Швеция с самого начала лидировала по ставкам авторитетной британской конторы William Hill и, несмотря на сильных конкурентов, удержалась на первой позиции с коэффициентом 2.10, пишет РИА Новости.

Российские конкурсантки "Бурановские бабушки" с задорной песней Party For Everybody, как и месяц назад, занимают второе место - их коэффициент составляет 5.50. Третье место букмекерская контора отдает сербскому исполнителю Желько Йоксимовичу с песней "Любовь не вещь" (коэффициент 7.00), а четвертое - итальянской певице Нине Дзилли L'Amore E Femmina (коэффициент 11.00).

Что касается артиста, замыкающего пятерку, то, по данным William Hill, это место с коэффициентом 21.00 делят сразу шесть конкурсантов - британский певец Энгельберт Хампердинк с композицией Love Will Set You Free, румынская группа Mandinga с песней Zaleilah, артистка Солуна Самай из Дании с сочинением Should've Known Better, ирландский дуэт близнецов Jedwards с песней Waterline, испанская артистка Пастора Солер с композицией Quedate Conmigo и... украинская певица Гайтана с Be My Guest.