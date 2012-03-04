Полуголые украинки пытались украсть урну с голосом Путина (фото)

Три активистки украинской организации Femen устроили свою акцию на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве, где до этого проголосовал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

«Московская полиция пресекла попытку провокации, устроенную тремя девушками, частично раздевшимися на одном из избирательных участков в Москве. Около 13 часов на избирательный участок № 2079 под видом представителей прессы проникли три гражданки Украины, которые частично разделись и попытались устроить провокацию. Правонарушители были немедленно задержаны и доставлены в отдел полиции, где будет дана правовая оценка их действиям», - говорится в сообщении полиции.

В тоже время в отчете Femen на их странице в «Живом Журнале» сообщается, что три девушки разделись по пояс и с криками побежали к урнам для голосования, чтобы выкрасть урну с бюллетенем Владимира Путина. На телах у них были надписи, в частности, «Краду за Путина», «Кремлевские крысы», «Вор 3», а сами они скандировали «Путин — вор!».

Одна из девушек выкрикнула журналистам, что представляет движение Femen.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля украинские феминистки провели «топлесс-акцию» перед штаб-квартирой «Газпрома» в Москве. Одну участницу акции задержали сотрудники московской полиции, и после оплаты штрафа отпустили.

Фото из блога Ильи Варламова