В российском МИД выразили надежду, "что Международный Суд ООН проявит исключительно бесстрастный подход в этом резонансном деле".

Россия 18 сентября обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о своей причастности к сбиванию самолета "Боинг" MH17 в июле 2014 года. Об этом сообщил МИД РФ.

Ведомство обвинило Совет в том, что его решение якобы было политически мотивировано, в том, что "тезисы решения подгонялись под заранее сверстанный вывод, когда копировалась позиция одной стороны в споре и полностью отвергались или передергивались аргументы" другой стороны.

"Вопреки требованиям резолюции Совета Безопасности ООН 2166 Совет ИКАО не счел нужным проводить полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы, взяв на веру весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны - Нидерландов, с опорой на подтасованные факты, предоставленные главным образом еще одной заинтересованной стороной - Украиной", - заявили в МИД России.

Видео дня

Там выразили надежду, "что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле", и подчеркнули, что поскольку решение обжаловано, то оно еще не вступило в силу.

Решение об ответственности РФ за сбитие МН17

Как сообщал ранее УНИАН, в мае 2025-го, спустя более 10 лет, в ООН признали, что Россия несет ответственность за катастрофу MH17. Авиационное агентство ООН (ICAO) проголосовало за то, что РФ не выполнила свои обязательства по международному воздушному праву, которое требует от государств "воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов в полете".

А в июле также Высший европейский суд по правам человека признал Россию виновной в сбитии MH17 в 2014 году. Отмечалось, что это первый случай, когда международный суд признал Москву виновной в нарушении прав человека на территории Украины. Более того, судьи Европейского суда по правам человека обвинили Россию и в совершении других преступлений, в частности, в систематическом нарушении международного права в Украине. Всего судьи вынесли вердикты по четырем делам, которые были открыты против России с 2014 года - начала полномасштабной агрессии против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: