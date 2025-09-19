Предатель отчитывается о темпах наступления на Купянск непосредственно начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову.

Украинский офицер, который предал Украину 11 лет назад, в настоящее время командует наступлением российских оккупантов на Купянск.

Ирония в том, что сам предатель родом из Харьковской области. Он служил в ВСУ, а потом перешел на сторону врага, BBC Украина. Издание уточнило даже имя этого человека.

"Группировкой россиян, которая пытается наступать на Купянск, руководит бывший украинский офицер Сергей Стороженко. Он перешел на сторону российских оккупантов еще в 2014 году", - написало издание.

Стороженко отчитывается о темпах наступления на Купянск непосредственно начальнику генерального штаба РФ Валерию Герасимову.

Кто такой Сергей Стороженко

Стороженко, уроженец села Мурафа, начинал службу в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины. Там он повыслся от командира роты до командира бригады. Был заместителем командира украинского миротворческого контингента в Косово.

Стороженко предал Украину во время аннексии Крыма и вскоре получил российский паспорт. В Крыму он возглавил созданную оккупантами 126 бригаду береговой охраны.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он возглавлял штаб 35 армии ВС РФ из состава Восточного военного округа. 35 армию полностью разбили летом 2022 года в боях за Изюм.

Российский диктатор Владимир Путин оценил работу бывшего украинского офицера и пожаловал ему должность командующего 6 армии, которая в настоящее время пытается взять Купянск.

Ситуация в районе Купянска

Украинские военные снова повредили газотранспортный трубопровод, по которому россияне пытались пробраться в Купянск Харьковской области, сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Перед этим американский Институт изучения войны сообщал, что вблизи Купянска россияне снова воспользовались трубопроводом для переброски пехоты.

