Дата 19 сентября известна интересными украинскими обычаями, которые касаются пасечников. Верующие могут молиться о прощении грехов, а на международном уровне отмечается веселое событие. Чтобы привлечь счастье и здоровье, запомните, какой сегодня праздник в народных верованиях.
Какой сегодня праздник церковный
В храмах 19 сентября проводят богослужения в честь мучеников Трофима и Зосимы, а также причисленного к святым князя Игоря Черниговского. По старому стилю праздник сегодня - Михайлово чудо, посвященное покровителю Киева архистратигу Михаилу.
Какой сегодня праздник в Украине
Из украинских знаменитостей рожденными в эту дату являются писатели Адриан Кащенко и Оксана Забужко, актер и режиссер Виктор Андриенко, гимнаст Валерий Гончаров и биатлониста Юлия Джима.
В нашей стране праздника сегодня нет.
Какой сегодня праздник в мире
19 сентября отмечается День подражания пиратам. Это веселое торжество появилось США и распространилось по всему миру, а больше всего популярно среди детей. В честь него люди говорят как пираты и наряжаются в соответствующие костюмы, а также смотрят тематические фильмы.
Другие всемирные праздники сегодня - День изобретения смайлика, День карамельного пудинга, День кофе.
Датой рождения этот день считается для таких известных личностей - византийского императора Льва VI Мудрого, писателя Уильяма Голдинга, продюсера Браяна Эпштейна и актера Айронса Джереми.
Какой праздник 19 сентября народный
Прошлые поколения внимательно наблюдали за погодой, что отразилось в приметах:
- если целые сутки пасмурно, то скоро похолодает;
- береза начала опадать - зима начнется рано;
- ночью ярко мерцают звезды - к заморозкам;
- если появились комары и мухи, то в ближайшее время дождей не будет.
Очень счастливым сегодня праздник считается для владельцев пасек. Люди верили, что собранный в эту дату мед обладает целебной силой. Поэтому для крепкого здоровья стоит съесть натощак ложку мёда. Особенно полезно это для беременных и кормящих женщин.
С учетом того, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться святому Игорю о сохранении брака и освобождении от душевного груза, раскаяться в проступках.
Что нельзя делать сегодня
Чтобы счастливо провести 19 сентября, праздник стоит провести в спокойной обстановке. Не ссорьтесь с близкими, не доказывайте правоту и не отказывайте в помощи. Неудачным день считается для рыбалки и сбора грибов.