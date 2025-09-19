Сегодняшний день пройдет удачно, если будете следовать его украинским традициям.

Дата 19 сентября известна интересными украинскими обычаями, которые касаются пасечников. Верующие могут молиться о прощении грехов, а на международном уровне отмечается веселое событие. Чтобы привлечь счастье и здоровье, запомните, какой сегодня праздник в народных верованиях.

Какой сегодня праздник церковный

В храмах 19 сентября проводят богослужения в честь мучеников Трофима и Зосимы, а также причисленного к святым князя Игоря Черниговского. По старому стилю праздник сегодня - Михайлово чудо, посвященное покровителю Киева архистратигу Михаилу.

Какой сегодня праздник в Украине

Из украинских знаменитостей рожденными в эту дату являются писатели Адриан Кащенко и Оксана Забужко, актер и режиссер Виктор Андриенко, гимнаст Валерий Гончаров и биатлониста Юлия Джима.

В нашей стране праздника сегодня нет.

Какой сегодня праздник в мире

19 сентября отмечается День подражания пиратам. Это веселое торжество появилось США и распространилось по всему миру, а больше всего популярно среди детей. В честь него люди говорят как пираты и наряжаются в соответствующие костюмы, а также смотрят тематические фильмы.

Другие всемирные праздники сегодня - День изобретения смайлика, День карамельного пудинга, День кофе.

Датой рождения этот день считается для таких известных личностей - византийского императора Льва VI Мудрого, писателя Уильяма Голдинга, продюсера Браяна Эпштейна и актера Айронса Джереми.

Какой праздник 19 сентября народный

Прошлые поколения внимательно наблюдали за погодой, что отразилось в приметах:

если целые сутки пасмурно, то скоро похолодает;

береза начала опадать - зима начнется рано;

ночью ярко мерцают звезды - к заморозкам;

если появились комары и мухи, то в ближайшее время дождей не будет.

Очень счастливым сегодня праздник считается для владельцев пасек. Люди верили, что собранный в эту дату мед обладает целебной силой. Поэтому для крепкого здоровья стоит съесть натощак ложку мёда. Особенно полезно это для беременных и кормящих женщин.

С учетом того, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться святому Игорю о сохранении брака и освобождении от душевного груза, раскаяться в проступках.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы счастливо провести 19 сентября, праздник стоит провести в спокойной обстановке. Не ссорьтесь с близкими, не доказывайте правоту и не отказывайте в помощи. Неудачным день считается для рыбалки и сбора грибов.

