Эта страна является мировым лидером по добыче редкоземельных элементов.

Китай обнаружил в провинции Юньнань новое крупное месторождение редкоземельных элементов. Его запасы оцениваются в более 470 тысяч тонн.

Об этом пишет ресурс The Pulse. Отмечается, что стоимость этих элементов может составлять 200 миллиардов долларов. По мнению аналитиков, открытие этого месторождения может положить конец усилиям США в борьбе за лидерство на рынке возобновляемой энергетики.

Редкоземельные элементы являются критически важными в сфере "зеленой" энергетики. Они используются в ветровых турбинах, электромобилях, светодиодах, аккумуляторах и даже в водородных технологиях. Их уникальные свойства делают их фактически незаменимыми.

По данным Китайской геологической службы, в открытом месторождении есть такие элементы как празеодим, неодим, диспрозий и тербий. Это сверхважные элементы для возобновляемых технологий. Отмечается, что речь о сверхбольших залежах, которые легко добывать с минимальным воздействием на окружающую среду.

Китай является мировым лидером по добыче редкоземельных элементов. Новое открытие может поставить Соединенные Штаты Америки в довольно затруднительное положение. В частности, такие гиганты как Apple и Tesla рискуют столкнуться с необходимостью в перестройке цепей поставок. В то же время производство электромобилей будет еще больше зависеть от китайских ресурсов.

"Китай значительно усилит свое преимущество в ресурсах благодаря этой шахте, что обеспечит стране существенную стратегическую и выгодную геополитическую позицию, особенно при ответе на повышение пошлин США на импорт", – добавляют авторы материала.

