Не охотник, а тихий агент: аналитик раскрыл секрет гигантского морского дрона Китая

Пекин создал скрытую платформу для минирования, что повышает риск блокады Тайваня.

Большой китайский подводный беспилотник AJX002, впервые показанный в августе на параде в Пекине, по выводам аналитиков является платформой для минирования, а не универсальным разведчиком или охотником за целями. Об этом пишет аналитик H. I. Sutton для Naval News.

Аналитик обращает внимание, что в официальном описании к показу AJX002 аппарат назван системой минирования - "无人布雷系统". Наличие специализированной платформы повышает риск применения морских мин как средства блокады, в частности в акваториях вблизи Тайваня, поскольку дрон имеет скрытый и малозаметный характер.

AJX002 относят к классу сверхбольших подводных беспилотных аппаратов (XLUUV). По оценкам экспертов, исходя из размеров и конструкции, его оперативная дальность может достигать около 1 000 морских миль (≈1 800 км) или более - отчасти из-за того, что значительная часть корпуса вероятно отведена под литиевые батареи. Для сравнения аналитики отмечают другие проекты XLUUV с подобным диаметром, но меньшей длиной и меньшим запасом хода.

Конструкция и возможности

Внешне AJX002 имеет цилиндрический корпус и напоминает торпеду, однако с крайне высоким соотношением длины к диаметру - примерно 15:1, что делает аппарат чрезвычайно стройным. На носу виден небольшой сонар для избежания помех, но заметных датчиков для поиска кораблей или боковых сонарах нет. На корме - небольшой купол, вероятно антенна связи, требующая поднятия аппарата на поверхность для приема сигнала; однако во время парада ни одной поднятой мачты или датчика продемонстрировано не было.

Также в конструкции отсутствуют большие управляющие поверхности в передней части, а базовая крестообразная хвостовая схема указывает на ограниченную маневренность. По оценке аналитиков, радиус поворота AJX002 может измеряться сотнями метров - аппарат не предназначен для точного маневрирования или удержания позиции в ограниченных пространствах.

Роль - минирование, а не штурм портов

Из-за больших размеров и невысокой маневренности AJX002 менее пригоден для операций внутри вражеских гаваней или между инфраструктурными объектами. Вместо этого его конструкция больше соответствует задачам размещения мин в открытых морских пространствах - например, для создания минных заграждений вдали от прибрежных сооружений или в ходе блокады.

Аналитик заключает, что AJX002 больше похож на транспортную платформу с большим запасом хода, чем на автономного охотника: его полезная нагрузка, вероятно, ориентирована на доставку и размещение "интеллектуального оружия" - морских мин или соответствующих средств.

Появление дискретной подводной платформы, предназначенной для скрытого размещения мин, усиливает беспокойство планировщиков относительно риска блокады, особенно в Тайваньском проливе. В отличие от подводной лодки, беспилотник может выполнять минирование без необходимости отказываться от других миссий, что делает применение мин менее затратным с точки зрения ресурса и риска для экипажей.

Кроме того, Китай уже имеет в арсенале различные типы морских мин, включая ракетные мины и мины, вооруженные торпедами, которые могут действовать на больших глубинах. Сочетание таких боеприпасов и мобильной, малозаметной платформы повышает сложность противодействия и усиливает стратегические риски в случае обострения конфликта.

Морской дрон Китая

Китай создал большой подводный дрон, который получил обозначение AJX-002. По мнению международных аналитиков, Китай пытается создать аналог российского ядерного подводного дрона "Посейдон". В то же время эксперты говорят, что китайский дрон отличается от образца РФ и не предназначен для провоцирования ядерной войны.

СМИ писали, что собрание лидеров "антизападных" стран на параде в Китае - это предупреждение о том, что политика президента США Дональда Трампа, основанная на таможенном противостоянии и запугивании слабых государств, может иметь обратный эффект.

