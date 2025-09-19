По мнению эксперта, в Украине придется повысить зарплаты, чтобы сохранить специалистов.

После завершения войны, которую развязала РФ, на родину будут возвращаться в первую очередь те украинцы, которые осели в соседних странах. Такое мнение высказал доктор экономических наук, финансист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в интервью "Телеграфу".

По его мнению, наиболее вероятно, что первыми вернутся украинцы из Польши, Чехии, Венгрии и Молдовы. Хотя сейчас зарплаты в Молдове уже превышают украинские, после завершения войны предприятия в Украине будут вынуждены повысить оплату труда на 15-30%, чтобы удержать кадры. Это связано с тем, что после отмены военного положения многие люди уволятся с работы, за которую они сейчас держатся из-за "брони" от мобилизации.

Дополнительным стимулом для возвращения станет собственное жилье: украинцам не придется тратить 20-30% дохода на аренду, которую они платят за рубежом.

По словам эксперта, сложнее будет убедить вернуться тех, кто обосновался в Великобритании, Германии, Нидерландах или Ирландии. В этих странах действуют сильные системы социальной защиты, работодатели предлагают страхование и пенсионные накопления, а дефицит кадров заставляет компании ценить работников больше. Кроме того, местные власти или общины часто обеспечивают мигрантов жильем.

Гайдуцкий считает, что программы поддержки украинцев за рубежом постепенно будут сокращаться, поскольку страны вынуждены реагировать на новые волны мигрантов из других регионов. В то же время в Украине тоже могут появиться собственные программы для беженцев, ведь страна будет нуждаться в иностранной рабочей силе.

Он привел пример Канады, где действует более 80 иммиграционных программ, среди которых 15% мест зарезервировано именно для беженцев.

"В Канаде, которая имеет более 80 различных иммиграционных программ, даже существует квота - 15% для беженцев. То есть из каждых 100 новых резидентов 15 обязательно должны быть беженцами. Но важно подчеркнуть: это всегда новоприбывшие беженцы", - уточнил специалист.

По словам экономиста, украинцам за рубежом придется переходить с беженских на классические миграционные программы. Когда их "миграционный цикл" завершится, решение о возвращении будет зависеть от того, насколько государство поддерживало с ними контакт все это время.

В качестве примера Гайдуцкий привел пример Канады, где почти нет филиппинцев пенсионного возраста. По его словам, это происходит благодаря продуманной политике: правительство Филиппин стимулирует граждан инвестировать у себя дома через банки, ипотечные и страховые программы. В результате у них нет необходимости оставаться за границей.

Украинцы в Европе

Как писал УНИАН, по данным "Опендатабот", по состоянию на начало июля 2025 года в Польше было зарегистрировано 29 044 компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Почти половина открыто украинцами после полномасштабного вторжения РФ. Больше всего украинских компаний сконцентрировано в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Между тем украинцы в той же Польше сталкиваются с нарастающей волной украинофобии. На польскую ксенофобию в отношении украинцев начал жаловаться даже польский премьер Туск.

