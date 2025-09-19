Новое исследование показало, что Солнце становится более активным. Какая ситуация ожидается сегодня?

Перед выходными, 19 сентября, геомагнитное поле стабилизируется - магнитной бури в пятниу не ожидается.

По данным "Метеоагент", К-индекс будет около 2, а магнитная буря начинается с отметки 5.

О том ,что ситуация будет спокойной, сообщает и Британская геологическая служба. Спецалисты говорят, что параметры солнечного ветра возвращаются к фоновым уровням после недавней магнитной бури. В течение ближайших дней не ожидается никаких возмущений - спокойные геомагнитные условия сохранятся.

Магнитные бури станут происходить чаще - прогноз ученых

Недавно ученые опубликовали новое исследование, в котором говорится, что магнитных бурь будет больше.

Исследователи установили, что активность Солнца увеличивается: возросла скорость, температура и плотность солнечного ветра а также выросла сила межпланетного магнитного поля.

На данный момент причины этого "пробуждения" неизвестны, но уже сообщается, что станет больше геомагнитных бурь, которые вызывают полярные сияния. Также чаще будут происходить вспышки на Солнце, которые опасны для спутников, космических станций и астронавтов.

