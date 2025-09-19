Нумерология объясняет, почему рожденные в определенные дни чаще сталкиваются с критикой и завистью.

Нумерологи связывают ряд дат с влиянием планет-ретроградов (Раху, Шани, Мангал): люди, рожденные в эти даты, якобы чаще сталкиваются с критикой, завистью и враждебностью, пишет News24.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Урбанистические легенды и эзотерические учения давно приписывают датам рождения характерные вибрации. По нумерологическим интерпретациям, некоторые даты - в частности 4, 13, 22; 8, 17, 26; 9, 18, 27 - связывают с особой социальной динамикой: их носители якобы привлекают больше негатива и критики. Разбираемся, что именно утверждают сторонники системы и каких выводов из этого следует избегать.

Видео дня

Кто под "влиянием" Раху: 4, 13 и 22

По нумерологии, люди, рожденные 4-го, 13-го или 22-го числа, "под влиянием Раху" - теневой планеты, известной своей смелой и бесстрашной энергией. Такие личности отличаются острым интеллектом и авантюрным духом; они настойчиво идут к успеху. Однако яркость и целеустремленность часто вызывают у других зависть или неприятие, что проявляется в критике и враждебном отношении.

"Испытание Шани": 8, 17 і 26

Даты 8-го, 17-го и 26-го числа связывают с влиянием Шани - "планеты кармической справедливости". Люди этой группы, как утверждают нумерологи, тяготеют к правдивости и честности, обладают выносливостью и терпением. Именно эти добродетели иногда становятся источником недоразумений и негатива со стороны окружающих: прямолинейность и открытость воспринимаются другими как резкость или чрезмерная строгость.

"Битва за правду" под Мангалом: 9, 18 і 27

Рожденные 9-го, 18-го или 27-го числа, по толкованиям, под "сферой Мангала" - огненной планеты. Они отстаивают правду и активно противостоят нечестности. Их бескомпромиссность и мужество часто вызывают сопротивление и враждебность, поскольку публичная правда может наталкиваться на защиту чужих интересов.

Нумерологические описания дают другую оптику на социальные конфликты: объясняют, почему некоторые люди вызывают сильные эмоции - от восхищения до отторжения. Заметим, что такие интерпретации чаще помогают объяснить поведение виртуально (через метафоры и архетипы), чем служат надежной методикой для принятия важных решений.

Вас также могут заинтересовать новости: