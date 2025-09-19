Лидеры, вероятно, проведут переговоры во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со своим польским коллегой Каролем Навроцким на следующей неделе в Нью-Йорке, где 21-24 сентября лидеры соберутся на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщил министр по делам президента Польши Марцин Пшидач, пишет RMF24.

По его словам, на полях сессии Генассамблеи ООН состоится серия двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах, в частности, подчеркнул он, Навроцкий встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Министра спросили, состоится ли встреча Навроцкого и Зеленского. На что тот ответил, что зал заседаний ООН де-факто небольшой, и эти контакты между политиками очевидны.

"Безусловно, может состояться хотя бы короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины", - сказал он.

Заявления Навроцкого относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, в начале июля 2025 года, еще до своей инаугурации, Навроцкий заявлял, что собирается встретиться с Зеленским в Украине. "Безусловно, я встречусь с президентом Владимиром Зеленским в рамках соответствующего цикла встреч. Я посещу всех наших соседей как президент", - сказал он в разговоре с журналистами. Польский лидер также отметил, что ему "нужно поговорить" с Зеленским, поскольку у Киева и Варшавы есть много общих целей и интересов. Однако он признал, что между странами есть и разногласия.

А недавно Навроцкий сделал заявление относительно вступления Украины в ЕС и НАТО. По его словам, сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в Альянс из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Евросоюз являются преждевременными. По его мнению, Украина не может сейчас быть членом НАТО, потому что "это означало бы, что и Польша, и Литва будут воевать, поэтому эту дискуссию следует отложить, это просто невозможно".

