Завершился всемирный конкурс по определению «7 новых чудес природы»

Завершился всемирный конкурс по определению «Семи новых чудес природы» (New seven wonders of nature), в котором принимали участие более 220 стран в течение последних четырех лет. Об этом сообщает мировоззренческий сайт "Рідна країна".

11 ноября 2011 года организаторы обнародовали предварительные результаты этого конкурса.

Итак, согласно предварительному подсчету голосов, как сообщает официальный сайт акции, в семерку победителей вошли (список представлен по алфавиту):

1. Амазония (Бразилия, Перу, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Боливия, Гайана, Суринам, Французская Гвиана). Тропические леса Амазонки (также известные как Амазония, или джунгли бассейна Амазонки) площадью 7 млн. квадратных километров (1,7 млрд. акров), хотя сам лес занимает около 5,5 млн. квадратных километров (1,4 млрд. акров), - расположены на территории 9 стран.

Амазония представляет более половины тропических лесов планеты. Река Амазонка - самая длинная и самая полноводная река нашей планеты. Она имеет самый больший бассейн в мире. Ни один мост не пересекает Амазонку.

2. Залив Халонг (Вьетнам). Этот залив расположен в провинции Куанг Нинь, во Вьетнаме. Включает тысячи карстовых известняков, скал, круч, пещер и островов разных размеров и форм. Бухта имеет 120-километровую береговую линию и площадь около 1553 квадратных километров, с 1969 островками.

Некоторые из островов пусты, с огромными пещерами, на других - плавучие села, рыбаки которых охотятся на мелководье на 200 видов рыб и 450 разных видов моллюсков. Еще одной особенностью Залива Халонг является большое количество озер посреди известняковых островов. Халонг переводится как «там, где дракон погрузился в море». С этой местностью связаны многие интересные местные легенды.

3. Водопады Игуасу (Аргентина, Бразилия). Комплекс водопадов на реке Игуасу является одним из крупнейшех водопадов мира. Они простираются на 2700 м (около 2 миль), образуют полукруглую форму из 275 каскадов, которые в совокупности составляют Водопады Игуасу, «Горло дьявола» является самым высоким – достигает 80 м в высоту.

Водопады Игуасу расположены на границе бразильского штата Парана и аргентинской провинции Мисьйонес, в окружении двух национальных парков (BR/ARG). Вокруг - субтропические леса с сотнями редких и исчезающих видов флоры и фауны.

4. Остров Чеджу (Южная Корея). Это остров вулканического происхождения, в 130 км от южного побережья Кореи. Самый большой остров и самая маленькая провинция в Корее. Площадь - 1846 кв. км.

Главной особенностью является Чеджу Халласан, самая высокая гора в Южной Корее, и угасший вулкан, который поднимается на 1950 м над уровнем моря. Главный вулкан окружают 360 «спутниковых» вулканов.

5. Комодо (Индонезия). Индонезийский национальный парк Комодо состоит из трех больших островов - Комодо, Ринка и Падар, а также из множества мелких островков - на общей площади 1817 квадратных километров (из них 603 кв. км суши).

Национальный парк был основан в 1980 году для защиты Комодского варана. Это единственное место на Земле, где живут уникальные потомки динозавров - Комодоские вараны или драконы – самые большие ящерицы земной фауны. Самая крупная дикая особь, о которой есть достоверные данные, была длиной 3,13 м и весила 166 кг, включая еще непереваренную пищу. Позже под защиту Национального парка попали также другие виды животных, включая морских. Острова Национального парка имеют вулканическое происхождение.

6. Подземная Река Пуэрто Принцесса (Филиппины). Национальный парк «Подземная река Пуэрто Принцесса» расположен примерно в 50 км к северу от города Пуэрто Принцесса на о. Палаван, Филиппины. Парк имеет зону горных карстовых ландшафтов в 8,2 км. Подземная река расположена в пещере, она судоходна. Впадает в Южно-Китайское море. Пещера имеет большое количество гротов, а также много сталактитов и сталагмитов. В нижней части реки бывают приливы и отливы.

Эту подземную реку считают самой длинной в мире. У входа в пещеру – лагуна, которую обрамляют старые деревья, растущие прямо у кромки воды. Мартышки, большие ящерицы, белки и многие другие животные нашли себе место на пляже возле пещеры.

7. Столовая гора (Южная Африка). Эта гора с плоской вершиной расположена на южном берегу Столовой бухты возле южноафриканского города Кейптаун. Обрывается к мысу Доброй Надежды. Высота 1 086 метров. Состоит из песчаников. Склоны крутые, покрытые вересковыми и зарослями жестколистных вечнозеленых кустарников. Здесь насчитывают более 1470 видов растений.

Столовая гора является известным туристическим объектом, на вершину горы можно добраться по канатной дороге. Она является частью Национального парка Столовая гора.

После предварительного объявления результатов состоятся соответствующие проверки и подтверждение достоверности голосования. А потому организаторы акции не исключают, что к окончательному объявлению победителей на официальной церемонии в начале 2012 года в этот список могут быть внесены определенные изменения.

Как напоминают в Оргкомитете общенациональной акции «7 природных чудес Украины», Украина тоже была представлена в этом всемирном конкурсе «Семь новых чудес природы» и даже вышла в полуфинал.

Так, Оргкомитет акции «7 природных чудес Украины» во главе с Николаем ТОМЕНКО с целью популяризации финалистов этого проекта решил подать на всемирный конкурс «7 новых чудес природы» как номинантов - победителей экспертного и интернет-голосования в Украине - Биосферный заповедник «Аскания-Нова» и Национальный природный парк «Подольские Товтры».

Именно биосферный заповедник «Аскания-Нова» представлял Украину во втором туре Всемирного конкурса «7 новых чудес природы». Таковы были результаты подсчета голосов первого этапа всемирной акции, который длился до 31 декабря 2008 года.

«Аскания-Нова» прошла отбор среди 450 номинантов со всего мира, и ко второму туру попала в список из 261 участника со всех континентов. А затем по количеству голосов в сети Интернет «Аскания-Нова» оказалась в числе 77 полуфиналистов акции, из которых потом эксперты выбрали 28 финалистов, отметили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Важно то, что об украинском заповеднике «Аскания-Нова» узнали миллионы граждан из разных стран мира. А это – уже первый, мощный и уверенный шаг к формированию позитивного имиджа Украины за границей», - отметили в пресс-службе.