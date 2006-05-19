Для чего нужен ГУАМ?

Как сообщили УНИАН в Центре исследований политических ценностей, по мнению директора Института национальных стратегий Костя БОНДАРЕНКО, „ГУАМ будет и в дальнейшем развиваться как один из факторов политики постсоветских государств, особенно южно-советских, и, очевидно, будет носить видоизмененный характер. Если ранее ГУАМ создавалось, в первую очередь, как некое энергетическое объединение, в основе которого лежала каспийская нефть, то сейчас это объединение, которое будет заниматься экспортом демократии американского образца на постсоветском пространстве. Тем более, если ГУАМ создавалось вокруг оси Баку-Тбилиси, то теперь эта ось сместилась и превратилась в Киев-Тбилиси”.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что „ГУАМ – это структура сопротивления российскому давлению на постсоветском пространстве. Каждая из постсоветских республик в одиночку намного слабее России, соответственно, к каждой из этих республик Россия имеет очень весомые рычаги влияния. Поэтому ГУАМ – это попытка объединить вялые усилия постсоветских республик противиться экономическому и политическому давлению, а порой и посягательству на территориальную целостность. Позитивных перспектив ГУАМ вместе с тем не существует, то есть придать какое-то другое звучание этой организации, очевидно, нет объективных оснований. Каждая отдельно взятая страна-участница ГУАМ видит свое будущее не в этом образовании, а в перспективе присоединения к евроатлантическим структурам. Поэтому ГУАМ будет востребован в геополитическом пространстве настолько, насколько Россия будет пытаться руководить республиками бывшего СССР”.

Основатель Института национальной стратегии Украины и России Станислав БЕЛКОВСКИЙ назвал перспективы ГУАМ “очень оптимистичными, потому что единого постсоветского пространства как геополитического феномена больше не существует. Вместо этого пространства, где модератором была Россия в 90-х годах прошлого столетия, сейчас мы имеем три постсоветских пространства: западная часть Российской империи и Советского Союза, где неформальным лидером является Украина (и ГУАМ является формой организации этой части), Россия и Беларусь, а также южно-азиатская часть, где неформальным центром является Казахстан. Поэтому существование и развитие ГУАМ являются объективными тенденциями, которые отображают новую реальность на той части евразийского пространства, где Россия была до 2004 года единоличным лидером”.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает „перспективы неопределенными. Возможны варианты. В первую очередь, перспектива ГУАМ зависит от отношений США и Российской Федерации. Если те элементы напряжения, которые возникли между этими странами, будут усиливаться, то США будут делать все возможное, чтобы поддержать эту организацию, дать ей все возможное, чтобы она могла существовать как определенный противовес в игре против России. Если проблемные моменты между США и Россией будут нивелированы, то эту организацию постигнет судьба всех подобных проектов, которые не имели серьезной экономической подпочвы”.

Как считает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО, „в действительности, эта организация уже давно нуждается либо в существенном реформировании, либо в новом импульсе своего развития, потому что она создавалась в других политических условиях. Кроме того, она не в полной мере выполнила свои первоочередные задачи, которые на нее возлагались, и изменилась сама ситуация на постсоветском пространстве. Поэтому, с учетом новых условий и новых вызовов, нужно реформировать эту организацию – предоставить ей официальный политико-правовой статус. Кроме того, судя по активности украинского МИД, ГУАМ может стать еще одной площадкой для попыток реализации регионального лидерства Украины. В принципе, главные тенденции в развитии этой организации могут быть связаны, в первую очередь, с реализацией идей экономического сотрудничества в рамках этой организации, а также решением вопросов обеспечения региональной безопасности на южном фланге постсоветского пространства”.

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА, „перспективы ГУАМ, мягко говоря, достаточно туманны. Эта организация до сих пор не осуществила какие-то серьезные проекты. Любое региональное объединение государств должно объединять несколько составляющих: экономическую, политическую, а также вопрос стабильности и региональной безопасности. На данном этапе, кроме декларации, в ГУАМ ничего нет. Несмотря на заявления, что ГУАМ создается для реализации евразийских транспортных коридоров, до сих пор каспийская нефть в Европу через Украину не пошла. И перспективы такого прохождения уменьшаются с каждым годом: уже запущен Баку-Джейхан, есть поставки газа через Турцию, а потому речь уже может идти лишь о целесообразности реверсивного использования Одесса–Броды. То есть заполнить трубу нам не удастся, а другие экономические проекты в рамках ГУАМ не сработали.

Другая идея – создание привлекательного инвестиционного климата и взаимное инвестирование в рамках ГУАМ. Однако наши партнеры по ГУАМ оказались экономически неспособными вести эффективную экономическую политику. Уровень товарооборота хотя немного и растет между нашими странами, однако нет больших инвестиционных проектов.

В вопросах безопасности стороны слишком зависимы от столкновения интересов России и США, а поэтому пытаются, в основном, балансировать между ними. Поэтому о какой-то эффективной системе региональной безопасности в рамках ГУАМ также речь не идет.

Относительно политической составляющей, то лишь она и присутствует у ГУАМ – это система давления на Россию со стороны стран, которые пытаются выйти из сферы влияния Кремля и активно заигрывают со США, ЕС и НАТО. Если не будет экономических проектов, инвестиций, в том числе и от частных инвесторов, таких как «Shell» или «Texaco», о которых говорилось в начале создания ГУАМ, то, кроме пиара, эта организация нечем заниматься не будет. Фактически, она останется на уровне политического “прожекта”.

Как сообщал УНИАН, 22-23 мая в Киеве состоится саммит стран – участниц ГУАМ.