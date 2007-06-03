На выборах в Молдове лидирует Бессарабский район

Выборы в местные органы власти Молдавии состоялись во всех населенных пунктах, где в воскресенье проходило голосование, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Еуджен Штирбу.

По его словам, по состоянию на 19.00 явка избирателей в среднем по стране составила 42 процента. Наибольшую активность проявили жители Бессарабского района, где проголосовало 59,6 процента внесенных в списки избирателей.

Наименьшая явка отмечена в Кишиневе - 27,4 процента. Однако этого достаточно, так как согласно молдавскому законодательству, минимальный порог для признания выборов - 25 процентов.