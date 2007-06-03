Китай и США хотят соединить свои армии напрямую

Договоренность о создании прямой телефонной линии между Пентагоном и штаб-квартирой Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) может быть достигнута в сентябре этого года. Как сообщает гонконгская газета "Саут Чайна Морнинг Пост", об этом заявил в Сингапуре высокопоставленный представитель НОАК.

По данным газеты, заявление генерал-лейтенанта Чжэн Циньшэна (Zheng Qinsheng) стало первым подтверждением этой информации со стороны официальных китайских властей.

США в течение последних пяти лет предлагают создать подобную телефонную линию. В сентябре в Вашингтоне должны пройти переговоры между представителями Китая и США, на которых и может быть принято окончательное решение по этому вопросу.

В эти дни в Сингапуре проходит неформальная встреча представителей оборонных ведомств США и нескольких стран Азии. Представители Соединенных Штатов приветствовали комментарий китайского генерала.

"Я думаю, что это важное начало. Очевидно, что с китайской стороны мы видим большую прозрачность, чем раньше, - сказал журналистам в Сингапуре министр обороны США Роберт Гейтс. - Существуют причины для того, чтобы глядеть на военные отношения между Китаем и США с оптимизмом".

В то же время глава Пентагона признал, что в Вашингтоне остаются опасения по поводу темпов развития китайских вооруженных сил.

Официальные представители США выражают беспокойство ускоренной модернизацией китайской армии. Официальный Китай заявляет, что модернизация проводится исключительно в оборонительных целях и не угрожает другим странам.

РИА “Новости”