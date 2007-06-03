Поляк, впавший в кому 19 лет назад, пришёл в сознание

В Польше пришел в сознание мужчина, впавший в кому 19 лет назад. За это время в стране сменилась власть, да и повседневная жизнь изменилась до неузнаваемости.

Железнодорожный путевой обходчик Ян Гжебски, впал в кому в 1988 г., попав под поезд. Врачи говорили, что жить ему осталось не более двух-трех лет. Из комы он вышел исключительно благодаря заботам жены, которая забрала его домой. "Гертруда меня спасла, я этого никогда не забуду", - говорит Я.Гжебски.

"Когда я впал в кому, в магазинах был только чай и уксус, мясо было по карточкам, и повсюду были огромные очереди за бензином", - вспоминает Я.Гжебский, которому сейчас 65 лет. "А теперь я вижу на улицах людей с мобильными телефонами, а в магазинах так много товаров, что у меня голова кружится", - отметил он. "Меня поражает, как все эти люди ходят со своими мобильниками и не перестают стонать. Мне жаловаться не на что", - говорит Я.Гжебский, передает Би-би-си.