Тони Блэр объявит дату своего ухода в отставку

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей Лейбористской партии, передает Радио Свобода.

Таким образом Блэр, 1 мая отметивший 10 лет пребывания во главе правительства, откроет дорогу для избрания нового премьер-министра.

Затем в течение семи недель Лейбористская партия должна будет избрать нового лидера, который возглавит правительство. Как ожидается, им станет нынешний министр финансов Гордон Браун.