Тони Блэр объявит дату своего ухода в отставку
08:38, 10 мая 2007Мир
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У Лейбористской партии будет 7 недель
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей Лейбористской партии, передает Радио Свобода.
Таким образом Блэр, 1 мая отметивший 10 лет пребывания во главе правительства, откроет дорогу для избрания нового премьер-министра.
Затем в течение семи недель Лейбористская партия должна будет избрать нового лидера, который возглавит правительство. Как ожидается, им станет нынешний министр финансов Гордон Браун.
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